Бездоганна: Олена Зеленська блищить в Торонто в новому елегантному образі

Олена Зеленська не втомлюється радувати фоловерів у своєму акаунті стильними виходами. Нещодавно вона поїхала разом зі своїм чоловіком – президентом України Володимиром Зеленським –у Канаду. Період з 1-го по 3-е липня він провів дуже продуктивно: зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту. Крім того, відвідав Міжнародну конференцію за підтримки реформ, поспілкувався з українською громадою, а також вшанував пам'ять жертв Голодомору.

Олена Зеленська в Канаді (фото: instagram.com/olenazelenska_officia)

Зі своїми обов'язками першої леді Олена, як зазвичай, впоралася на відмінно. Вона супроводжувала Володимира, спілкувалася з представниками парламенту, прийняла участь у ряді зустрічей з приводу охорони здоров'я... А також блищала в стильних нарядах.

"Ранок в Канаді почалося продуктивно. Зустрічалася з Міністром у справах дітей та жінок Уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп і парламентським секретарем Міністра охорони здоров'я Робін Мартін. Під час зустрічі розглянули Стратегію дитячого здоров'я, успішно втілену Урядом Онтаріо, та її основні напрямки, які включають допомогу в освіті батьків під час вагітності і в перші роки після народження дитини; здорове харчування дітей і створення здорових умов для їхнього розвитку..." – написала вона на своїй сторінці.

Новий образ Олени підкорює мережа (фото: instagram.com/olenazelenska_officia)

В цей раз вона підібрала кілька ансамблів. На один з перших виходів Олена одягла вишиванку від відомого бренду Віта Кін. Потім вийшла в світ у золотисто-бежевий total look: класичні брюки українського бренду Six вона доповнила шовковою блузою Arket і невеликими сережками Guzema.

Фолловери Олени Зеленскойю називають її найкрасивішою з усіх перших леді (фото: instagram.com/olenazelenska_officia)

А нещодавно вона поділилася новими кадрами. Олена позує в незвичайному вбранні: темно-синє плаття міді з короткими вільними рукавами, злегка розкльошене донизу, прикрашене рядом гудзиків спереду і через плече вона доповнила класичними туфлями і великими золотистими сережками-підвісками. Волосся зібране в елегантну укладку, ніжний, але виразний макіяж – образ вийшов просто бездоганним. Не дивно, що захоплені фолловери просто засипали її захопленнями., що не вщухають і досі.