Бездоганна: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішною фігурою у відвертій сукні

Сальма Хайєк стала головною зіркою червоної доріжки 70-го міжнародного кінофестивалю в Берліні, який буде проходити до 1 березня. Знаменита актриса відвідала прем'єру фільму "Невибрані дороги", де зіграла одну з головних ролей. Компанію на івенті їй склали також інші зірки, які взяли участь у зйомках: 50-річний Хав'єр Бардем, а також 21-річна Ель Фаннінг.

Сальма Хайєк на червоній доріжці разом з Ель Фаннінг (фото: прінтскрін instagram.com/dequemeolook; instagram.com/_persiancelebnews_)

Для виходу на червону доріжку Сальма вибрала ефектне плаття в підлогу, яке допомогло продемонструвати її як і раніше досконале тіло. Чорне, з яскравою вишивкою на грудях з каменів, воно облягало по фігурі і вигідно підкреслило тонку талію 53-річної красуні і її розкішні стегна і груди. Образ доповнили маленький чорний клатч, каблучка з великим каменем і сережки з дорогоцінним камінням. Волосся їй уклали у вишукану вечірню укладку з випущеними у лиця пасмами. А завершував бездоганний образ макіяж з виразними smoky eyes.

Ель Фаннінг і Хав'єр Бардем (фото: сториз instagram.com/ellefanning)

Не менш розкішно виглядали і її колеги. Юна Ель прийшла на вечір у total black у стилі ретро. Атласне плаття з силуетом "русалка" відмінно сиділо на її фігурі. З відкритими плечима, розкльошеною спідницею і кокетливими бантиками на талії, воно зробило образ молодшої з сестер Фаннінг по-дівочому свіжим і в той же час пристрасним. Волосся їй уклали хвилею і підкололи внизу в дусі минулих років, а в макіяжі зробили акцент на "котячих" стрілках. Хав'єр вибрав для червоної доріжки смокінг і білу сорочку з чорним метеликом.

Сальма все так само прекрасна (відео: instagram.com/salmahayek)

До речі, сама актриса поділилася в Instagram іншим образом. Чорне плаття з широким ременем на талії, напівпрозорими пишними рукавами, розшитими воланами і такою ж спідницею підкреслило її силует "пісочний годинник". Ефектне вбрання Сальма доповнила безліччю золотих підвісок. У мікроблозі вона показала, як позує перед камерами перед виходом на червону доріжку. Чим, зрозуміло, визвала захоплення всіх фоловерів.