Вагітна Меган Маркл зачарувала ніжним образом під час візиту в театр

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня вперше відвідала Королівський національний театр у Лондоні в якості його патрона

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка вже в кінці квітня вперше стане мамою, продовжує активно виходити в світ і здійснювати офіційні візити. 30 січня герцогиня Сассекская побувала у Королівському національному театрі в Лондоні, вибравши для появи на публіці ніжний образ в світлих тонах, повідомляє Daily Mail.

Зазначимо, що королева Єлизавета II була покровителем Королівського національного театру протягом 45 років, однак нещодавно вирішила передати цю роль герцогині Сассекській, яка до заміжжя з принцом сама була актрисою.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

37-річна Маркл виглядала квітучою і дуже елегантною. Вагітна герцогиня вибрала для виходу в світ мигдально-бежеву сукню від Brandon Maxwell вартістю 2259 доларів, блейзер в тон за 2620 доларів, туфлі Aquazzura за 575 доларів і клатч від Carolina Herrera.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

Облягаюча сукня підкреслила ще більш кругленький живіт Меган, який вона за вже усталеною звичкою часто притримувала руками.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

У ході свого візиту герцогиня Сассекская вчинила ознайомчу екскурсію, зустрілася з провідними акторами і учнями театру, і навіть взяла участь у майстер-класі.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що Маркл прославилася завдяки ролі Рейчел Зейн в популярному телесеріалі "Форс-мажори". Однак після весілля вона була змушена залишити акторську кар'єру і видалити свої профілі в соціальних мережах.

Раніше Меган Маркл блищала в Альберт-холі на прем'єрі шоу Cirque du Soleil в ефектному блискучому платті.

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Відео: (РБК-Україна)