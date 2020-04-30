Вагітна Джіджі Хадід поділилася новою стильною зйомкою для відомого глянцю

Джіджі Хадід, вагітність якої на днях зробила дівчину головною героїнею світських хронік, ніяк не реагує на те, що відбувається. Старша зі знаменитих сестер не стала коментувати дану новину, продовжуючи викладати в мережу свої робочі проекти. Так, цього разу популярна модель показала фотосесію, зроблену для американського Vogue ще в березні.

Джіджі для глянцю (фото: instagram.com/gigihadid)

В ній Джіджі разом з молодшою сестрою Белою постала в атмосферної атмосфері ферми. Дівчата зображують догляд за тваринами, примірявши стильні речі з останніх колекцій: куртки, пуховики, шапки, джинси і високі гумові чоботи... Помітно, що обидві моделі отримали масу задоволення від такої постановки. Нагадаємо, в дитинстві дівчата багато часу проводили на фермі своєї бабусі по материнській лінії, так що обожнюють природу, коней і домашні заняття. 25-річна модель опублікувала багато кадрів у себе на сторінці, підписавши їх: «Поштова листівка з дому для Vogue. Флешбеки в березень».

Белла на фермі (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла також опублікувала масу фото з ферми. Вона позує на грядках, з козою, яка стрибає через неї, а також з конем. Тут же фігурує і мама дівчат – Іоланда Хадід. Вона займається розсадженням рослин, позуючи своїй молодшій дочці. «Відмінна робота, мама!», – чути за кадром голос Белли.

До речі, не менше хвилювань, ніж сама новина про вагітність Джіджі, викликало нове повідомлення – про стать майбутньої дитини. Так, все ті ж інсайдери стверджують, що 25-річна модель і її 27-річний обранець очікують доньку. Термін вагітності Джіджі вже досить великий, а тому легко дозволив з'ясувати цей важливий факт.

Нагадаємо, відносинам пари вже близько п'яти років – за цей період молоді люди встигли кілька разів розійтися, але взимку закохані відновили свою зв'язок. Як стверджують близькі до зірок особистості, Джіджі давно мріяла створити з Маліком сім'ю. В інтерв'ю дівчина часто розповідає, що готова проміняти кар'єру моделі на турботи про чоловіка й дітей.