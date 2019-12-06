Вагітна богиня: Ешлі Грем в розкішній золотистій сукні блищить на обкладинці американського Vogue

Ешлі Грем стала однією з чотирьох героїнь нового номера американського випуску Vogue. Всі вони різні особистості, але об'єднує їх одне – материнство. На обкладинці Ешлі постала в золотистій плиссированій сукні Oscar de la Renta, яка підкреслила животик пишнотілу красуні. Нагадаємо, сина вони з чоловіком чекають вже в січні майбутнього року.

Нова обкладинка Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі вже встигла поділитися радісною новиною про нову роботу зі своїми фоловерами в Instagram, опублікувавши кілька кадрів зі зйомки і написавши емоційний пост: "ОБКЛАДИНКА VOGUE!!! – Святкування інклюзивності, материнства, вагітності і любові – це так сюрреалістично. Я мріяла про цей момент всю свою кар'єру з тих пір, як 18 років тому почала працювати моделлю по каталогу в Небрасці. Спасибі @voguemagazine і #AnnaWintour за бесіду про вагітність і материнство, яка може бути як неймовірно захоплюючою, так і ізолюючою. Співтовариство та підтримка, яку я знайшла на цьому шляху, були неймовірними, і я рада поділитися цим пам'ятним моментом з моїм сином і чоловіком на сторінках Vogue. @annieleibovitz, ти змусила мене відчути себе справжньою вагітної богинею".

Ешлі і Джастін (фото: instagram.com/ashleygraham)

У відвертому інтерв'ю вона розповіла про материнство, роботі під час вагітності і лайфхаках, що допомагають їй триматися в тонусі, а також про емоційні зриви і безмежну любов до чоловіка, Джастіна Ервіна. Він, до речі, також взяв участь у фотосесії. На одному фото вони позиурют на тлі моря. Ешлі одягнена тільки в білу сорочку, а її чоловік – у чорні штани.

Ешлі обожнює свого чоловіка (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Коли я дивлюся на цю картинку, я стаю таким емоційною, тому що в цей момент я відчуваю себе сильною. Це красномовно передає наші відносини – мій чоловік підтримує мене ЗАВЖДИ з першого дня. Я переповнена такою радістю і такою вдячністю, що ми робимо це разом. Спасибі, спасибі, спасибі", – написала Ешлі.