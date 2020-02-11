Барбара Палвін підкорила червону доріжку Vanity Fair розкішним тілом в "голій" сукні

Барбара Палвін порадувала новим виходом у світ. Модель стала гостею вечірки Vanity Fair, де блищала в компанії свого коханого. На червоній доріжці зірка, яка славиться своїми розкішними формами, з'явилася в «голій» сукні Vesace.

Барбара в Versace (фото: instagram.com/versace; instagram.com/georgisandev)

Бежевого відтінку вбрання підкреслило спокусливі вигини фігури Барбари, а напівпрозора тканина і відвертий виріз на нозі зробили його максимально «гарячим». Образ чудово доповнили золотисті босоніжки на високому каблуці і шпилька у вигляді корони на голові. Волосся їй зібрали у високий хвіст, макіяж зробили нейтральний... Без сумніву, лук Барбари став одним з найбільш вдалих і яскравих.

Барбара з коханим (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

І якщо про її стиль і бездоганний зовнішній вигляд подбали майстра, то за щасливу посмішку був відповідальним бойфренд 26-річної красуні – американський актор і манекенник Ділан Спроус. Він прийшов на захід у чорному блискучому костюмі, прикрашеному коронами, і білій сорочці і виглядав поруч зі своєю дівчиною, немов казковий принц.

Пара просто без розуму один від одного (фото: instagram.com/dylansprouse)

«В сукні моєї мрії на побаченні моєї мрії», – написала Барбара під серією фото в своєму мікроблозі. Молоді люди викликали своєю появою на червоній доріжці справжній сплеск захоплення в мережі. Багато хто вважає їх найкрасивішою зоряною парою вечора.

Нагадаємо, Барбара і Ділан почали зустрічатися в травні 2018-го року. До цього популярний актор був помічений у відносинах з Майлі Сайрус. І хоча і не вважався таким ловеласом і підкорювачем жіночих сердець, як його брат-близнюк, все ж встиг трохи зіпсувати репутацію ідеального хлопця. Так, до Барбари він три роки зустрічався з моделлю Дайною Фразер, яка після розриву відносин вирішила розповісти світу правду про свого екс-коханого. Так, за словами дівчини, хлопець зраджував їй.