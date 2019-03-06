Бальне життя: Катя Осадча зачарувала шикарною вечірньою сукнею

В цей раз замість традиційного капелюшка Катя одягла екстраординарне прикрасу
Ведущая передачи о светской жизни Катя Осадчая, которая недавно поделилась милыми фото со своим 2-х летним сыном, предстала перед подписчиками ее Instagram-страницы на фото в шикарном бальном платье глубокого черного цвета с мелкими блестками, в котором она появилась на одном из весенних мероприятий Киева.
Как стало известно со слов самой Кати, мероприятие было посвящено теме бала и бальных платьев.
"Украинская бальная жизнь) Скоро в нашей программе. А какие бальные танцы вы умеете исполнять?" - спросила она у своих фолловеров.
Фото: (instagram.com/kosadcha)
Стоит отметить, что выбранное платье великолепно сидело на телеведущей, подчеркнув идеальную фигуру знаменитости. Очарования ему добавили приспущенные бретели, которые открыли плечи Кати, а за игривое настроение отвечало достаточно глубокое декольте. Декорировано платье было объемным воланом и легким фатином в цвет.
На одном из фото, выложенном в stories, поклонники телеведущей смогли повнимательнее рассмотреть какое необычное украшение из перьев использовала кумир вместо шляпки.
За такой элегантный образ Катя Осадчая получила массу положительных отзывов.
Напомним недавно Катя Осадчая поделилась секретом "вечной молодости", показав какие процедуры она предпочитает делать у косметолога.
А еще вместе с Олегом Винником Катя Осадчая встречала весну в алом платье.
Еще одно платье Кати, которое не осталось незамеченным поклонниками — полупрозрачный наряд, сквозь который можно было легко рассмотреть фигуру знаменитости.