Бальне життя: Катя Осадча зачарувала шикарною вечірньою сукнею

В цей раз замість традиційного капелюшка Катя одягла екстраординарне прикрасу

Ведущая передачи о светской жизни Катя Осадчая, которая недавно поделилась милыми фото со своим 2-х летним сыном, предстала перед подписчиками ее Instagram-страницы на фото в шикарном бальном платье глубокого черного цвета с мелкими блестками, в котором она появилась на одном из весенних мероприятий Киева.

Как стало известно со слов самой Кати, мероприятие было посвящено теме бала и бальных платьев.

"Украинская бальная жизнь) Скоро в нашей программе. А какие бальные танцы вы умеете исполнять?" - спросила она у своих фолловеров.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Стоит отметить, что выбранное платье великолепно сидело на телеведущей, подчеркнув идеальную фигуру знаменитости. Очарования ему добавили приспущенные бретели, которые открыли плечи Кати, а за игривое настроение отвечало достаточно глубокое декольте. Декорировано платье было объемным воланом и легким фатином в цвет.

На одном из фото, выложенном в stories, поклонники телеведущей смогли повнимательнее рассмотреть какое необычное украшение из перьев использовала кумир вместо шляпки.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

За такой элегантный образ Катя Осадчая получила массу положительных отзывов.

"Ну, просто шикарно!! Обажаю Катю!!!"

"Платье очень красивое и оно вам идёт. Но бальные танцы в нём не потанцуешь"

"Красивый образ"

"вы умница, очень люблю бальные танцы, мечтала научится, но мечта так и не осуществилась"

"красавица, очень нравитесь мне, как ведете программы и очень харизматическая! счастья и любви вам!"

"Ви шикарна!"

"Катюша - ты супер!!!"

Напомним недавно Катя Осадчая поделилась секретом "вечной молодости", показав какие процедуры она предпочитает делать у косметолога.

А еще вместе с Олегом Винником Катя Осадчая встречала весну в алом платье.

Еще одно платье Кати, которое не осталось незамеченным поклонниками — полупрозрачный наряд, сквозь который можно было легко рассмотреть фигуру знаменитости.