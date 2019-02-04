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Метелики в животі: Dafna May представила "метаморфози" на Ukrainian Fashion Week

Lite » Мода 04.02.2019 - 10:56
Метелики в животі: Dafna May представила "метаморфози" на Ukrainian Fashion Week
Фото: fashionweek.ua

Грою на контрастах дизайнер розкриває невагому жіночність образів

Український тиждень моди (1-5 лютого) все ще відкриває модницям новинки сезону осінь-зима 2019/20. На цей раз свою воістину елегантну, романтичну і дуже жіночну колекцію представила Dafna May.

Колекція носить символічну назву "Метаморфози" — перевтілення в прекрасного "метелика". Власне, епіграфом нової колекції стала фраза "Метелики — це квіти, підхоплені вітром" із серії японських коміксів "Кожен день метелики".

Метелики в животі: Dafna May представила &quot;метаморфози&quot; на Ukrainian Fashion Week

Метелики в животі: Dafna May представила &quot;метаморфози&quot; на Ukrainian Fashion Week

Метелики в животі: Dafna May представила &quot;метаморфози&quot; на Ukrainian Fashion Week

Показ нової колекції "Метаморфози" Dafna May (фото: fashionweek.ua)

Ідея цих метаморфоз простежується у виборі матеріалів і грі фактур, коли "грубі" трикотажні вироби гармонійно поєднуються з невагомим атласом або лаковою штучною шкірою — впізнавана фішка бренду Dafna May. Стриманий шовк розкривається на фоні м'якої вовни. Костюмна тканина контрастує з модними в цьому сезоні об'ємними паєтками. До речі, раніше ми писали, як носити речі з паєтками і виглядати ідеально.

 

Показ нової колекції "Метаморфози" Dafna May (фото: fashionweek.ua)

Ведуча колірна гама колекції — класика чорного і червоного, хакі, сірий, білий, а також вкраплення неонового блакитного і насиченого індиго.

Дизайнер також порадувала різноманітністю верхнього одягу. Дублянки з кольорової шкіри з хутряними вставками — тренд наступного осінньо-зимового сезону.

Метелики в животі: Dafna May представила &quot;метаморфози&quot; на Ukrainian Fashion Week

Метелики в животі: Dafna May представила &quot;метаморфози&quot; на Ukrainian Fashion Week

 

Показ нової колекції "Метаморфози" Dafna May (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, що у своїй новій багатошаровій колекції FW19-20 дизайнер Яна Червінська представила "будиночки" для тіла і душі.

А ось Elena Burenina зачепила тему поступового зменшення тілесного і духовного контакту в нашому суспільстві, презентувавши чуттєву колекцію "Feel ме".

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