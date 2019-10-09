Антигламур: Джамала здивувала міською зйомкою на фоні будівельного паркана і старої реклами

Джамала не перестає вражати шанувальників своїм почуттям стилю і новими зйомками.. Нещодавно співачка показала свій ідеальний осінній образ в трендовому пальто цегляного відтінку. Тепер же Джамала опублікувала ще одну серію фото. При цьому локація для нової фотосесії обрана незвичайна - серед міських "пейзажів".

Так, на фото співачка позує не на тлі осінніх дерев у парку. Українська виконавиця стоїть на тлі будівельного паркану, повністю обклеєного рекламними оголошеннями, з іржавілими опорами. Також фото зроблені на тлі проїжджаючих повз машин. Цікаво, що в цей момент виконавиця тримає в руках мікрофон, немов співає.

Більш того, вбрання співачки дуже стильний - чорне плаття в смужку з лаковими вставками, на плечі накинута шкіряна куртка. Складається враження, ніби Джамала на сцені. Тільки в якості декорацій - місто.

Джамала в незвичайній фотосесії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Але подібні локації були обрані не просто так. Як зазначила сама Джамала, вона любить слухати голос міста. Співачку це дійсно надихає.

“Люблю слухати шум міста. Гул автомобілів, будівництв, перехожих — я чую в цьому музику і ловлю своє натхнення", - пише Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Шанувальники української виконавиці також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

"А я не люблю шум міста .. Більше люблю бувати за містом і слухати тишу, птахів, вітер)"

“Про даа, 100%. Але якщо хтось почне сваритися по телефону, хочеться бігти"

"Моє натхнення - це ви, а в моєму цілодобовому шумі, на жаль, дуже складно зловити натхнення"

На останній фото плакат самі надірвали для антуражу?"

“Ні нічого не торкались. Все як було", - відповідає Джамала.

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

До речі, за день до публікації нових "міських" фото співачка поділилася іншими фото і іншими образами. На знімках Джамала позує в декількох дуже стильних вбраннях. Приміром, брюки-кльош пісочного відтінку, а також шуба із штучного хутра з анімалістичним принтом. Це тренд цієї осені.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше в короткому топі і велосипедках стильна Джамала захопила сталевим пресом. Співачка вибрала одну з локацій у Києві.