Ангел Victoria's Secret додала у вазі: як тепер виглядає топ-модель (фото)

Серед ангелів Victoria's Secret з'явилася ще одна "пампушка". 26-річна угорська модель багато разів знімалася для білизняного бренду Victoria's Secret і на останньому знімку "ангел" виглядає трохи крупніше. Під час карантину бренд не знімав ніяких рекламних фотосетів, і ось нарешті поділився новим знімком, на якому рекламує білизну Барбара.

На дівчині чорний комплект білизни. У підписі до знімка представники бренду повідомляють, що цей комплект з попередньої колекції, але зараз його можна придбати з хорошою знижкою.

Фігуриста Барбара позує на тлі дзеркальної стіни. На її животі немає кубиків преса, але в цьому і принадність, адже нещодавно бренд Victoria's Secret почав позиціонувати себе не тільки як марку для струнких дівчат.

Барбара Палвін постала в спідній білизні без кубиків преса (фото: instagram.com/victoriassecret)

У тому ж жовтні 2019 року VS взяв на роботу першу модель plus-size. Алі Тейт Катлер - американська манекенниця, яка носить 14-й розмір одягу (відповідає 52-му розміру), тоді сама повідомила радісну для себе новину в Instagram-блозі.

Серед ангелів Victoria's Secret з'явилася модель plus-size (фото: instagram.com/victoriassecret)

Нагадаємо, що раніше повністю гола Алессандра Амбросіо підкорила бездоганним тілом на гарячому фото.