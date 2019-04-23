"Ангел" назавжди: 38-річна Алессандра Амброссіо похвалилася ідеальним тілом

Алессандра Амброссіо, яка нещодавно відзначила своє 38-річчя, більше не простує по подіуму Victoria's Secret. Але це не означає, що їй нема що показати! Дівчина, як і раніше стежить за своїм тілом і виглядає не гірше новоприбулих "ангелів": Алексина Грем, Барбара Палвін і Грейс Елізабет. Свою ідеальну форму вона регулярно демонструє в особистому Instagram-акаунті. Тут є маса "гарячих" фото біля басейну, музичного фестивалю Коачелла, фотосесій і рекламних кампаній її власного бренду купальників GAL Floripa.

На днях вона порадувала підписників новими знімками. Зараз дівчина насолоджується сімейним відпочинком, але в перервах встигає зробити чергову порцію гарячих фото. На одному з них вона позує в блакитних міні-шортах, що оголюють довгі стрункі ноги, білому купальнику і розстебнутій на грудях сорочці молочного відтінку.

Спекотна Алессандра Амброссіо

З аксесуарів вона вибрала великі сонцезахисні окуляри, браслети. Фото, де Алессандра легко підстрибнула, встигнувши при цьому прийняти дуже сексуальну позу, зроблено на тлі зеленої майданчики і синього моря. "Чудовий день для гри в гольф", – підписала його супермодель.

"Який позитивний, веселий знімок...", "Просто неймовірно", "Метелик", "Яке ідеальне фото", "Це чиста радість"... – засипали її коментарями підписники.

Ще один кадр демонструє розкішний морський пейзаж: скелі, блакитна вода, відблиски сонця і, звичайно ж, спокусливі вигини фігури Алессандри. Дівчина лежить у воді, витягнувши руки над головою. "Рай – це місце на землі", – написала знаменита бразильська красуня.

Шанувальники, які завжди бурхливо реагують на фото свого кумира, і в цей раз знайшли для неї масу приємних слів: "Королева", "Просто неймовірно", "Благословенна краса", "Небеса – це твоя чарівна краса", "Така безтурботна картина", "Рай з ангелом", "О, мій бог. Це найкрасивіша жінка в світі"...

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