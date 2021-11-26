Андре Тан дав фешн-поради для святкування Нового року 2022: топ образів і кольорів

До Нового року залишився місяць. Саме час час подумати, у чому зустрічати рік Чорного Водяного Тигра. Адже саме цей звір є символом 2022-го року.
Які ж кольори мають бути присутні в одязі у новорічну ніч? Чимало людей дотримуються думки, що саме від цього буде залежати прихильність покровителя року, його підтримка протягом наступних 12-ти місяців, удача и добробут.
І навпаки, якщо неправильно обрати колір на Новий рік, то можна розгнівити Символ Року, що може негативно вплинути на увесь прийдешній рік. Вірити чи ні - справа кожного! Але краще продумати свій образ на новорічну ніч.
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Правильний наряд - і святковий настрій забеспечено! (фото: instagram.com/josefinehj)
Згідно східного гороскопу, Тигр - символ сили, енергії, лідерства та гідності. За своєю природою це хижак, який наділений природою ще кількома рисами. Зокрема, швидкістю, грацією та красою.
Зважаючи на те, що це рік Чорного Водяного Тигра, стихія Води зменшує експресивність звіра, що робить цю тварину більш відкритою, комунікабельною та відкритою.
Тож, яким кольорам потрібно приділити особливу увагу у святкову ніч:
Також можна обрати кольори тигрового окрасу:
Наряди краще підбирати з елементами різноманітної смужки, а прикраси та аксесуари для святкового образу - з металу, перлів і з морської тематики.
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