Актриса "Жіночого Кварталу" викликала фурор на подіумі Ukrainian Fashion Week: усвідомлена краса

Актриса «Жіночого Кварталу» Валерія Товстолес взяла участь у благодійному показі, присвяченому темі надмірного використання одягу, в рамках Ukrainian Fashion Week. Нагадаємо, що Український тиждень моди сезону осінь-зима 2020/21 пройшла з 1 по 5 лютого в Києві. Тема сезону – усвідомлене споживання, з турботою про довкілля.

На подіумі Лера Товстолес пройшлася в марках показу бренду REVICLO by markova, а сам показ був присвячений культурі усвідомленого споживання та філософії Be Sustainable. Своєю акцією учасники закликали людей відійти від «швидкої» моди і перестати купувати одноразові речі. До речі, у благодійному показі, який викликав фурор серед столичних модників, також взяли участь і інші професійні моделі, і зірки шоу-бізнесу.

Лера Товстолес під час показу BE SUSTAINABLE

«Мене дуже турбує екологія на нашій планеті, і останнім часом я дійсно почала скорочувати використання пластику в своєму житті, – каже Валерія. – А ще я скорочую споживання одягу – намагаюся рідше заходити у торгові центри, щоб не купити чергову річ, яку згодом одягну всього раз. Також я стала купувати ще якісніші речі, які можуть прослужити мені набагато довше. А непотрібні я вже багато років віддаю своїм подругам, або мамі, яка працює в інтернаті, – зізнається актриса «Жіночого Кварталу». – У моєму гардеробі є речі, які я надягала буквально пару раз, і які я точно більше не одягну. Так навіщо їх зберігати? І взагалі, останнім часом я намагаюся нічого нового собі не купувати, а просто по-новому і оригінально комбінувати з уже наявних».

За лаштунками показу

Нагадаємо, найближчий концерт «Жіночого Кварталу» з участю Валерії Товстолес відбудеться 12 квітня у Палаці «Україна».

До речі, по подіуму Ukrainian Fashion Week пройшлися учасники шоу "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі. Мальвіна Чукля, Дарина Герасимчук, Аліна Міляєва, Діма Сукач та інші розповіли про новий досвіді.