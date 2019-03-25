44-річна Пенелопа Крус блиснула витонченою фігурою в облягаючому боді (фото)

Пенелопа Крус стала головною героїнею квітневого випуску всесвітньо відомого глянцю Vogue (Іспанія). При цьому раніше і 44-річна голлівудська кінодіва, і редакція журналу вже ділилися яскравими обкладинками нового випуску. Тоді Крус позувала у воістину унікальному твідовому піджаку від Chanel (колекція осінь-зима 1983/1984). А також в чудовій "напівголеній" сукні з нової колекції Versace сезону осінь-зима 2019/20. І все ж багато обкладинок і фото не буває, тому Пенелопа опублікувала ще парочку знімків недавньої модної фотосесії.

На цей раз Пенелопа Крус буквально полонила шанувальників своєю витонченою фігурою. У 44 роки актриса виглядає приголомшливо. А облягаюче чорне боді як не можна краще підкреслює достоїнства її фігури.

На чорно-білому знімку Крус тримає руки перед собою і трохи відчужено дивиться кудись убік. Волосся зібране на потилиці в пучок.

Актриса ніяк не підписала знімки, лише зазначивши фотографа і видання.

Пенелопа Крус для Vogue Іспанія (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

На іншому фото все ще загадкова і зосереджена Пенелопа позує в помаранчевому платті з оголеним плечем. Елемент гардеробу декорований воланами воланами. З аксесуарів – колекція розроблена Крус спільно з брендом Swarovski.

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/voguespain)

І на ще одному фото ми бачимо шикарний чорно-білий портрет Пенелопи. Актриса обхопила обличчя руками в атласних рукавичках.

Пенелопа Крус для Vogue Іспанія (фото: instagram.com/pabloidbeauty)

Шанувальники Пенелопи поспішили прокоментувати її фото. Дуже багато підкреслили, що актриса виглядає чудово в 44 роки:

"Ти дуже гарна жінка, Пенелопа"

"Моє натхнення!"

"Сама красива жінка на Землі"

"Красива і дуже приваблива"

"Ніколи не скажеш, що вам більше 40 років! Красуня і приклад для наслідування"

"Так тримати, Пенелопа!"

Нагадаємо, раніше Вінні Харлоу дала відверте інтерв'ю знаменитому глянцю.