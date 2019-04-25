43-річна Шарліз Терон підірвала мережу стильним вбранням і стрункими ногами

Шарліз Терон представляє світу свою нову роботу – романтичну комедію режисера Джонатана Лівайна "Та ще парочка". В Америці відбулася прем'єра ще на початку березня. А напередодні ввечері, 24 квітня, роботу оцінили жителі Парижа. На червоній доріжці актриса з'явилася в супроводі колег, в тому числі партнера по фільму Сета Рогена, який грає її коханого.

Але головною темою для обговорення цього вечора стала не стільки картина, скільки сама Терон, а точніше – її ноги. 43-річна актриса вибрала для заходу коротке плаття Dior незвичайного дизайну. Корсет з хитромудрими візерунками і широкими плечима, шифонові рукави-ліхтарики і коротка пишна спідниця викликали асоціації чи то з кольчугою, то з нарядом римських воїнів. Тим не менш, такий фасон вигідно підкреслив довжину і стрункість ніг Шарліз, а чорні лакові туфлі на шпильці тільки сприяли цьому. З аксесуарів зірка вибрала сережки-півкільця, інкрустовані дорогоцінними каменями по краю, а також велике кільце.

Шарліз Терон на презентації нового фільму "Та ще парочка"

Останній штрих – блискучий макіяж з акцентом на очі і ідеально укладене шоколадне каре. Образ Шарліз багато модних порталів вже встигли відзначити як дуже вдалий. І треба визнати – виглядала Терон неймовірно свіжо, молодо і стильно.

У своєму акаунті в Instagram актриса не встигла поділитися фото з прем'єри. Зате виклала ще один чарівний look, який встигла приміряти після прибуття в Париж. Знаменита красуня одягла темно-синій брючний костюм і напівпрозору блузку в дрібний білий горошок.

"Коли ви одягаєте такий хороший костюм, ви повинні закрити очі", – загадково вона підписала знімок, зазначивши, що авторство наряду також належить легендарному будинку Dior.

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Чим, звичайно ж, отримала масу позитивних відгуків від фоловерів: "найкрасивіша жінка на планеті", "Ви чертовськи чудові!", "Люблю тебе, королева!", "Ти ніби ангел", "Така гарна жінка, всередині теж, думаю", "Все досконалість в людині"...

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман і Шарліз Терон вразили нев'янучим зовнішнім виглядом.