Плідний ефір для Дана Балана і другий блок в історії проекту: як пройшов третій ефір Голосу Країни 9

Третій випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни відбувся 3 лютого на 1 + 1

В воскресенье, 3 февраля, на канале 1+1 состоялся третий выпуск 9 сезона шоу Голос Країни.

Перед началом "слепых прослушиваний" тренеры проекта обменялись колкостями в адрес друг друга, что подразумевало серьезную борьбу за новых исполнителей.

Открывать эфир предстояло 35-летнему Валентину Колоковскому с песней группы Hardkiss – «Кораблі». Валентину удалось развернуть кресло Потапа, который сделал свой выбор в пользу музыканта в заключительные секунды песни.

Следующей на сцену вышла Катерина Бегу с известным хитом начала нулевых – «dragostea din tei», группы O-Zone. Исполнительница сорвала джек-пот, развернув кресла всех тренеров. Учитывая тот факт, что Катерина оказалась соотечественницей Дана Балана, ее выбор был очевиден.

Замыкал первую тройку участников третьего эфира слепых прослушиваний, учитель вокала, Евгений Присяжнюк, с песней «Ой, Смереко». Присяжнюк - учитель финалиста детского Голоса, Владислава Феничко. Тем не менее, ни один из тренеров к Евгению не развернулся.

Одним из самых трогательных моментов третьего эфира, стало выступление Магдалены Паскар, прикованной к инвалидному креслу. Девушка исполняла известную композицию группы Rag'N'Bone Man, Human. К Магдалене повернулись Потап, MONATIK и Дан Балан, а она, в свою очередь, уверенно выбрала команду MONATIKa.

Продолжила эфир коренная одесситка, София Шафир, с легендарной песней Уитни Хьюстон, «I will survive». К Софии повернулся только Дан Балан, который, таким образом, взял в свою команду уже второго участника в третьем эфире.

После на сцену вышел друг Дана Балана, Роман Бурасанзве, исполнивший песню Rozhden, «Знаешь». Для Романа было очень важно, чтобы Дан узнал его голос, однако из тренеров повернулась только Тина Кароль.

Участница седьмого сезона шоу, бек-вокалистка Павла Зиброва, Нина Козачук, вышла на сцену с песней «У Долі своя весна», но так и не смогла развернуть к себе кресло хотя бы одного тренера.

Сразу после этого на сцене появилась еще одна экс-участница вокального шоу – второго сезона детского Голоса, Наталия Повстяна. Девушка исполнила песню Тины Кароль, «Сила высоты», тем не менее, к ней повернулись все тренеры, кроме самой Тины. Свой выбор Наталия сделала в пользу Потапа, подкрепив его песней репера.

Михаил Димов, выступающий в украинской вариации мюзикла Notre dame de paris, вместе с победителем пятого сезона Голоса Страны, Антоном Копытиным, исполнил песню «My baby you», развернув к себе кресла Тины Кароль и Дана Балана. Михаил дал себе слово выбрать того тренера, который первый к нему повернется - он выбрал Дана Балана.

Участник, который появился на сцене следующим, Антон Хвалько, выступил с песней "Can’t Pretend", посвятив ее своей любимой девушке, однако не смог покорить сердца тренеров проекту. К нему никто не развернулся.

Затем на сцену Голоса вышел первый итальянец в новом сезоне, Самуеле Грилли, с песней "Joline". К нему развернулся только Дан Балан, который продолжил пополнять свою международную команду яркими исполнителями.

Молодая украинская девушка, Татьяна Шереметова, мечта которой была стать певицей, не смогла покорить тренеров песней «Over the love». Звездные наставники не развернулись, однако MONATIK посоветовал начинающей артистке приложить еще чуть больше усилий, и тогда все обязательно получится.

Следующим иностранным участником 9 сезона стал Владислав Чижиков, преподаватель из Минска, который прославился своими камерами в социальной сети Instagram. Чижиков исполнил песню Ed Sheeran, «Perfect». К нему повернулись все четыре тренера, однако MONATIK заблокировал Потапа, тем самым, лишив его возможности заполучить талант в свою команду. Это второй блок в истории проекта. Тем не менее, Владислав выбрал Дана Балана.