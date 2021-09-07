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З'явилися перші кадри з нашумівшого фільму Олега Сенцова про Україну 90-х

Автор: Дмитрий Войналович

З'явився офіційний трейлер довгоочікуваного фільму Олега Сенцова "Носоріг", який вже скоро українці побачать у кінотеатрах.

Про що ця кримінальна драма, коли саме нашумівша стрічка вийде на екрани - читайте у нашому матеріалі нижче.

Про що фільм "Носоріг"?

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

"Носоріг", до слова, є другою повнометражною роботою Сенцова. У 2012 році фільм вже був представлений на індустрійній платформі Міжнародного кінофестивалю в Софії, де отримав нагороди за найкращі проєкт і пітчинг.

Проте роботу над картиною було призупинено через незаконний арешт Олега російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення.

Після звільнення режисера у 2019 році, роботу над проєктом було відновлено.

Кадри з фільму "Носоріг" надані Arthouse Traffic

Коли картина вийде на екрани?

Світова прем’єра фільму відбудеться 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти". Картина Сенцова стане фільмом-закриттям секції.

Українська кінотеатральна прем'єра стрічки запланована на 2022 рік.

Хто знявся у фільмі?

Головні ролі у фільмі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова.

Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.

Трейлер фільму "Носоріг"

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов розповів, коли Крим повернеться в Україну.

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