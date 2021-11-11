Названий найсексуальніший чоловік у світі: гарячі фото красеня облетіли світ

На сторінці видання в Instagram були опубліковані фото і відео знаменитого красеня, які тут же засипали захопленнями.

Більшість шанувальників погодилися, що Пол дійсно підходить на цю роль більше всіх. Хоча були й ті, хто мріяв побачити на його місці Кріса Еванса.

Як і личить ідеальному чоловікові, Пол зробив масу милих кроків, які миттєво переконали всіх тих, хто ще мав якісь сумніви.

По-перше, він виявився ще й досить скромним. Коли Пол дізнався про своє звання, він дуже здивувався і просто не міг повірити, що прозвучало його ім'я. Радд зазначив, що багато хто з його знайомих чоловіків гідні цього титулу більше за нього.

Ще одна заява, яка здатна підкорити серце будь-якої жінки: Пол зізнався, що відчуває себе вдома поруч з дружиною і дітьми набагато комфортніше, ніж на зйомках і заходах.

Пол Радд (фото: instagram.com/people)

"Я думаю про себе як про чоловіка і батька. Коли я не працюю, то проводжу час зі своєю сім'єю. І це те, що я люблю найбільше", - сказав Радд журналістам People.

А також додав, що його дружина Джулі Йегер була першою, кому він розповів про свій новий титул.