З короткою зачіскою і без червоної помади: вийшов фільм "Колишні" з Тіною Кароль

Тіна Кароль не тільки експериментує зі стилем і приміряє на себе не лише нові образи, але і нові амплуа. Якось вона зізналася, що давно мріяла знятися в кіно і спробувати себе в акторській професії. І її мрія збулася! Поп-діва потрясла своїм кардинальним перевтіленням у короткометражній літо під назвою "Колишні". У четвер, 19 вересня, відбулася прем'єра фільму, головну роль в якому виконала Тіна Кароль. Картина з'явилася на офіційному YouTube-каналі співачки.

Режисером стрічки виступив Євген Баранов, а сама картина вже отримала визнання кінокритиків. Фільм удостоївся перших премій на ряді міжнародних кінофестивалях. Наприклад, перемогу в номінації "Найкращий короткометражний фільм" на Міжнародному кінофестивалі Best Shorts Competition. Гру української зірки також оцінили по достоїнству - Тіна Кароль отримала нагороду за "Кращу жіночу роль" на Міжнародному кінофестивалі SFAAF.

У короткометражці "Колишні" співачка грає роль дівчини, яка намагається вибудувати відносини зі своїм коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців.

"Колишні" - це інтелектуальне кіно. У ньому розкрито питання важкого вибору людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. І цей вибір визначає його завтрашній день", - розповіла Вікторія Баранова, автор ідеї фільму.

Фото: прес-служба

У кінострічці Тіну не впізнати, адже вона кардинально змінила зовнішність: постала перед глядачем без червоної помади, в чорній короткій перуці.

"Тіна Кароль - характерна актриса, вона існує у фільмі на межі ігрового і документального кіно", - охарактеризував поп-діву на екрані режисер фільму Євген Баранов.

Відео: YouTube-каналі/TinaKarol

Користувачі мережі високо оцінили акторську гру Тіну і залишили чимало схвальних відгуків.

Ось що значить, талановита людина - талановита в усьому

Я в шоці. Це шедевр. Тіна просто богиня

10 хвилин на одному диханні, шикарно!

Фільм дуже хороший! З прем'єрою! Приголомшлива робота

Геніально! Фільм супер! Прекрасна актриса! Чекаю нових фільмів з Тіночкою!

Мені дуже подобається цей фільм. Він не такий, як інші, він має великий повчальний зміст. Дякую вам, Тіночко, за головну роль - ви зіграли її неперевершено

Скріншот коментарів (YouTube-каналі/TinaKarol)

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль оголосила про серію гала-концертів у Києві під назвою "Різдвяна історія з Тіною Кароль".