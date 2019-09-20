З короткою зачіскою і без червоної помади: вийшов фільм "Колишні" з Тіною Кароль

Для своєї першої ролі співачка кардинально змінила зовнішність
Тіна Кароль не тільки експериментує зі стилем і приміряє на себе не лише нові образи, але і нові амплуа. Якось вона зізналася, що давно мріяла знятися в кіно і спробувати себе в акторській професії. І її мрія збулася! Поп-діва потрясла своїм кардинальним перевтіленням у короткометражній літо під назвою "Колишні". У четвер, 19 вересня, відбулася прем'єра фільму, головну роль в якому виконала Тіна Кароль. Картина з'явилася на офіційному YouTube-каналі співачки.
Режисером стрічки виступив Євген Баранов, а сама картина вже отримала визнання кінокритиків. Фільм удостоївся перших премій на ряді міжнародних кінофестивалях. Наприклад, перемогу в номінації "Найкращий короткометражний фільм" на Міжнародному кінофестивалі Best Shorts Competition. Гру української зірки також оцінили по достоїнству - Тіна Кароль отримала нагороду за "Кращу жіночу роль" на Міжнародному кінофестивалі SFAAF.
У короткометражці "Колишні" співачка грає роль дівчини, яка намагається вибудувати відносини зі своїм коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців.
"Колишні" - це інтелектуальне кіно. У ньому розкрито питання важкого вибору людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. І цей вибір визначає його завтрашній день", - розповіла Вікторія Баранова, автор ідеї фільму.
Фото: прес-служба
У кінострічці Тіну не впізнати, адже вона кардинально змінила зовнішність: постала перед глядачем без червоної помади, в чорній короткій перуці.
"Тіна Кароль - характерна актриса, вона існує у фільмі на межі ігрового і документального кіно", - охарактеризував поп-діву на екрані режисер фільму Євген Баранов.
Відео: YouTube-каналі/TinaKarol
Користувачі мережі високо оцінили акторську гру Тіну і залишили чимало схвальних відгуків.
Скріншот коментарів (YouTube-каналі/TinaKarol)
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль оголосила про серію гала-концертів у Києві під назвою "Різдвяна історія з Тіною Кароль".