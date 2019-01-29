Холостяк 9: стала відома дата виходу нового сезону романтичного шоу

Три місяці учасниці проекту будуть боротися за увагу головного героя

Стала известна дата выхода на экраны девятого сезона популярного романтического шоу о поиске второй половинки "Холостяк" - проект стартует в Международный женский день, 8 марта, на телеканале СТБ. Об этом сообщается на сайте канала.

Напомним, что главным героем нового сезона стал известный телеведущий и главный редактор журнала Никита Добрынин.

Фото: (пресс-служба СТБ)

Участницы проекта будут три месяца бороться за внимание и любовь 31-летнего мужчины. Холостяк же в свою очередь обещает удивить организацией романтических свиданий, а также множеством путешествий по самым красивым местам мира.

Никита является ведущим телеканала М1 и радиостанции "Русское Радио Украина", а также работает главным редактор мужского журнала XXL (Украина). Отметим, что ранее Добрынин уже был женат, его брак продлился четыре года.

Фото: Холостяк 9 Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

"Мы просто осознали, что движемся в разных темпах, у нас были принципиальные разногласия во взглядах на мою профессию, в понимании того, куда нам дальше развиваться", - признался ведущий в одном из интервью.

Холостяк уверен, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не может сделать его полностью счастливым.

"Моя жизнь достаточно динамична и насыщена, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте", – рассказал ранее Добрынин.

Фото: Холостяк 9 Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ведущий романтического проекта "Холостяк" Григорий Решетник рассказал о главном герое нового сезона Никите Добрынине, а также раскрыл детали с первых съемок реалити.

Мы также сообщали, что новый Холостяк рассказал, какой должна быть его вторая половинка.

А также писали о том, что экс-"Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые вышел в свет с беременной женой.