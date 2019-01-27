У неділю, 27 січня, на каналі 1+1 відбудеться 2 випуск нового сезону шоу Голос країни.

Голос країни 2019: 2 випуск дивитися онлайн:

Суддями шоу стали Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan.

На цей раз випуск буде не менш цікавим і насиченим на яскраві виступи. Заради уваги тренерів учасники спробують здивувати зірок не тільки своїми тембрами і потужними вокальними даними, але і неординарними музичними стилями.

Так, 27 лютого на сцені Голосу країни свої сили спробує колишня учасниця балету товстушок Вікторія Ягич з міста Гатне. Ніжна і любляча мати прийшла на проект, щоб показати себе в якості самостійної вокалістки.

"Коли ми з групою пробувалися на один відомий музичний проект, нічого не вийшло. Про Голос країни навіть боялася подумати, бо це вища ліга. Але я настільки надихнула сімейним щастям, і підтримкою чоловіка, що зараз готова ризикнути і всій країні показати себе, як цікаву співачку", - розповіла учасниця.

Юний романтик з Молдови Даніель Швець пережив нерозділене кохання і потрапив у лікарню. Але у хлопця виникла інша проблема. У нього виявили важке захворювання. Не опустивши руки, він почав займатися музикою, яка допомогла йому знайти внутрішні сили. І сталося диво, адже він почав одужувати. Свою потужну енергетику він спробує донести всім глядачам і тренерам на проекті. Чи вдасться йому своїм співом доторкнутися до душам тренерів, глядачі дізнаються вже цієї неділі.

Тіна Кароль. Фото: Прес-служба 1+1

Амбітна і цілеспрямована офіціантка із Запоріжжя Ніка Тупілко звикла ставити перед собою цілі і йти до них, незважаючи ні на що. Так прийнято у них в сім'ї. І зараз її мета - це музика, яка приносить їй задоволення. Дівчина мріє стати відомою співачкою. А як поставила таку мету, то перешкод для неї не існує.

"Голос країни - це як трамплін у шоу бізнес. Хочу потрапити туди і виступати на великих сценах. Я хочу ділитися своєю енергією, тому що її дуже-дуже багато", - прокоментувала дівчина.

Нагадаємо, дев'ятий сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас", тому проект обіцяє відкрити невідомі раніше вокалістів з народу. Команда проекту в період кастингів прослухала більше десяти тисяч вокалістів, з яких близько 100 пройшли на сліпі прослуховування.

Дивіться новий сезон Голосу країни щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.

Раніше ми писали про те, що в першому прямому ефірі проекту Голос країни 9 глядачі побачать серед учасників, які прийшли спробувати щастя на вокальному шоу, дочка африканських чиновників, а також 68-річна виконавиця народних пісень.