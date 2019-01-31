Фільм "Зустріч однокласників": дивитися онлайн трейлер

Зустріч однокласників - трейлер фільму (YouTube / Multiplex Cinema)

Зустріч трьох однокласників через 25 років після закінчення школи перетвориться на справжню пригоду. Чи зможуть дорослі випускники відірватися по повній, дивіться в кіно з 31 січня.

Сюжет фільму

Троє друзів вирішують згадати молодість і відправляються на ювілейну зустріч випускників. Кожен з них вважає, що може чимось похвалитися перед однокласниками. Валерій став успішним рок-музикантом, у Андрія свій бізнес, Олексій працює архітектором.

Перед зустріччю з іншими шкільними друзями чоловіки вирішують розважитися і йдуть на вечірку в клуб, але "нічне життя" готує їм сюрпризи.

Кадр з фільму (YouTube / Multiplex Cinema)

Актори та факти про фільм

Музиканта Валерія в комедії "Зустріч однокласників" зіграв Валерій Харчишин (фронтмен групи "Друга рiка"). Роль підприємця Андрія виконав Андрій Бурим (український актор і шоумен, резидент "Comedy сlub"). Інтелігента Олексія зіграв Олексій Нагрудний (серіали "Кільце з рубіном", "Кохана вчителька").

"Зустріч однокласників" є адаптацією датської комедії "Klassefesten" ("Возз'єднання", 2011р.). Режисером фільму виступив Валентин Шпаков ("Інфоголік", "Як гартувався стайл").

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Відео: РБК-Україна