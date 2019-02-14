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Фільм "Продюсер": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно та ТБ 14.02.2019 - 07:30

Продюсер - трейлер фільму (YouTube / Producer Movie)

Іскрометна комедія "Продюсер" із зірками українського шоу-бізнесу стартує в прокаті з 14 лютого.

Сюжет фільму

Самовпевнений кінопродюсер йде "у відрив" на запальній вечірці і витрачає не тільки весь свій гонорар за минулий фільм, але і гроші за наступну картину.

Але ось наближається день початку зйомок. Щоб не зірвати роботу, продюсеру потрібно якось роздобути величезну суму і самому привезти її на майданчик, що розташований далеко за межами міста.

Кадр з фільму "Продюсер"Кадр з фільму "Продюсер" (YouTube / Producer Movie)

З цього моменту і починаються справжні пригоди. Доля готує продюсеру кілька уроків і безліч смішних ситуацій, які змінять весь хід подій.

Режисером і автором сюжету фільму став Сергій Вейн. Для нього "Продюсер" став дебютною повнометражною картиною. Раніше Вейн працював в музичній індустрії (кліпи "Crown" для Alloise, "Talk To Me" для Bloom Twins).

Головні ролі в комедії виконали українські зірки кіно і шоу-бізнесу. Роль продюсера дісталася шоумену Олексію Дурнєву.

Слава Камінська в комедії "Продюсер"Слава Камінська в комедії "Продюсер" (YouTube / Producer Movie)

Також у фільмі знімалися Слава Камінська, Даша Астаф'єва, Санда Дімопулос, Мішель Андраде, Павло Зібров, дизайнер Андре Тан, ведучий Микита Добринін, шоумен Дядя Жора, володарка титулу "Міс Україна" Олександра Кучеренко, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова та інші.

Нагадаємо, на Українському тижні моди в Києві Слава Камінська похвалилася стильним образом.

Раніше ми розповідали, що учасниця гурту "НеАнгели" зачарувала мережу зворушливим фото з чоловіком і дітьми.

Відео: РБК-Україна

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