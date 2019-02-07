Фільм "Інтерв'ю з Богом": дивитися онлайн трейлер

Інтерв'ю з Богом - трейлер фільму (YouTube /HD Трейлери)

Загадковий чоловік погоджується на інтерв'ю з талановитим журналістом. Стаття може стати сенсацією, адже її герой називає себе Богом. Які питання задасть репортер - дивіться в драмі "Інтерв'ю з Богом" з 7 лютого 2019.

Сюжет фільму

Пол Ашер повертається додому з військового відрядження в Афганістані. Останні події в житті молодого журналіста привели до особистої кризи: його віра похитнулася, а дружина вирішила піти.

Пережити складний період Пол вирішує занурившись в роботу. В одному з видань він пише статті на релігійну тематику. Під час чергового інтерв'ю журналіст знайомиться з таємничим чоловіком. Він представляється Богом і готовий відповісти на будь-які питання. Що ж захоче дізнатися Пол, і чому саме йому випала така можливість?

Кадр з фільму "Інтерв'ю з Богом" (YouTube / HD Трейлери)

Режисером фільму виступив Перрі Ленг (серіали "Дівчата Гілмор", "Пагорб одного дерева").

Головні ролі виконали: Брентон Туейтс ("Малефісента", "Титани"), Девід Стретейрн ("На добраніч і успіхів", "Мільярди"), Яель Гробглас (серіали "Царство", "Чокнута колишня"), Хілл Харпер (серіали "Хороший доктор", "Області пітьми").

Зйомки фільму проходили в 2016 році в Брукліні, Манхеттені, Квінсі.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі оголосили повний список номінантів престижної кінопремії Окар 2019.

Раніше була названа дата вручення нагород. Церемонія традиційно відбудеться в театрі Dolby Theatre.

Відео: РБК-Україна