Фільм "Гучний зв'язок": дивитися онлайн трейлер

Громкая связь - трейлер фильма (YouTube/UFD Independent Films)

В День влюбленных в украинский прокат выходит драматично-романтическая комедия "Громкая связь". Это ремейк популярной итальянской картины "Идеальные незнакомцы", главные роли в котором исполнили актеры "Квартета И".

Сюжет комедии

Комедийно-драматический фильм от Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы" стал лучшим в Италии в 2016 году. Позднее его сюжет лег в основу сценария греческой, испанской, французской и корейской комедий.

Премьерный российский фильм "Громкая связь" также является адаптацией итальянской ленты.

Кадр из фильма (YouTube/UFD Independent Films)

Действие разворачивается в загородном доме, где собирается компания друзей со своими вторыми половинками. Чтобы скрасить вечер, кто-то из гостей предлагает шуточное развлечение.

По правилам, все присутствующие должны зачитывать входящие сообщения на своих смартфонах, а на звонки отвечать по громкой связи. Эта простая игра раскроет много секретов о каждом из ее участников.

Кадр из фильма (YouTube/UFD Independent Films)

Производством комедии занималась театральная студия "Квартет И" ("О чем говорят мужчины", "День радио", "День выборов"). Режиссером выступил Алексей Нужный ("Я худею", сериал "Ольга").

Главные мужские роли сыграли актеры "Квартета И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов. Также в фильме снимались: Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова.

Напомним, в прокат украинских кинотеатров в феврале вышла комедия "Встреча однокласников" с лидером группы "Друга ріка" в главной роли.

Также на широких экранах стартовал показ исторического украинского экшна "Круты 1918" о трагических событиях у железнодорожной станции Круты под Киевом во время сражения войск УНР и красной армии.

Видео: РБК-Украина