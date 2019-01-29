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"Було жорстко": MONATIK показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9

Lite » Кіно та ТБ 29.01.2019 - 12:34
"Було жорстко": MONATIK показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9
Фото: Монатік (instagram.com/goloskrainy_official)

Артист поділився забавним фото зі зйомок етапу "Бої"

Відомий український виконавець MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік), який є одним із зіркових тренерів вокального шоу Голос країни 9, потішив шанувальників яскравим фото. На своїй сторінці в Instagram артист поділився знімком, зробленим під час зйомок наступного після "сліпих прослуховувань" етапу шоу - "Бої".

На фото сам Монатік і його колега, молдавський співак Дан Балан, схрестили шпаги, завмерши в бойових стійках.

"Етап Бої закінчено! Було жорстко, цікаво, емоційно, загалом, самі все побачите в шоу @goloskrainy_officia. Вдячний @danbalan за те, що навчив новому напрямку танцю #ШпагаДансБаланс!", - з гумором прокоментував публікацію артист.

&quot;Було жорстко&quot;: MONATIK показав &quot;бій&quot; з Баланом на Голосі країни 9

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Шанувальники залишилися в захваті від ефектного фото і зізналися, що з нетерпінням чекають новий випуск улюбленого шоу.

"Оооу Як все Супер - Пупер КРУТО !!) Я вже дуже хочу подивитися";

"Ці відбори найкрутіші за всі сезони, як на мене. Які голоси";

"Чекаємо бої";

"О, Діма, ви лівша)?";

"Ахахахаха круто. Душа вимагає танців))";

"Вауууу! Дуже чекаємо! #ШпагаДансБаланс! Діма, в такому образі ви виглядаєте дуже класною і круто";

"Діма, наступний випуск буде з новим складом тренерів, Дана вже ліквідували?)" - активно коментують підписники Монатіка.

&quot;Було жорстко&quot;: MONATIK показав &quot;бій&quot; з Баланом на Голосі країни 9&quot;Було жорстко&quot;: MONATIK показав &quot;бій&quot; з Баланом на Голосі країни 9

&quot;Було жорстко&quot;: MONATIK показав &quot;бій&quot; з Баланом на Голосі країни 9&quot;Було жорстко&quot;: MONATIK показав &quot;бій&quot; з Баланом на Голосі країни 9

Скріншот коментарів: (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK показав, як готується до "Голосу країни".

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Новини України тв-шоуМонатикГолос країни 9Dan Balan
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