"Було жорстко": MONATIK показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9

Артист поділився забавним фото зі зйомок етапу "Бої"
Відомий український виконавець MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік), який є одним із зіркових тренерів вокального шоу Голос країни 9, потішив шанувальників яскравим фото. На своїй сторінці в Instagram артист поділився знімком, зробленим під час зйомок наступного після "сліпих прослуховувань" етапу шоу - "Бої".
На фото сам Монатік і його колега, молдавський співак Дан Балан, схрестили шпаги, завмерши в бойових стійках.
"Етап Бої закінчено! Було жорстко, цікаво, емоційно, загалом, самі все побачите в шоу @goloskrainy_officia. Вдячний @danbalan за те, що навчив новому напрямку танцю #ШпагаДансБаланс!", - з гумором прокоментував публікацію артист.
Фото: (instagram.com/monatik_official)
Шанувальники залишилися в захваті від ефектного фото і зізналися, що з нетерпінням чекають новий випуск улюбленого шоу.
"Оооу Як все Супер - Пупер КРУТО !!) Я вже дуже хочу подивитися";
"Ці відбори найкрутіші за всі сезони, як на мене. Які голоси";
"Чекаємо бої";
"О, Діма, ви лівша)?";
"Ахахахаха круто. Душа вимагає танців))";
"Вауууу! Дуже чекаємо! #ШпагаДансБаланс! Діма, в такому образі ви виглядаєте дуже класною і круто";
"Діма, наступний випуск буде з новим складом тренерів, Дана вже ліквідували?)" - активно коментують підписники Монатіка.
Скріншот коментарів: (instagram.com/monatik_official)
Нагадаємо, раніше MONATIK показав, як готується до "Голосу країни".
Також ми писали, як Dan Balan чарував Тіну Кароль у першому випуску шоу "Голос країни".
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