"Було жорстко": MONATIK показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9

Фото: Монатік (instagram.com/goloskrainy_official)

Артист поділився забавним фото зі зйомок етапу "Бої"

Відомий український виконавець MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік), який є одним із зіркових тренерів вокального шоу Голос країни 9, потішив шанувальників яскравим фото. На своїй сторінці в Instagram артист поділився знімком, зробленим під час зйомок наступного після "сліпих прослуховувань" етапу шоу - "Бої".

На фото сам Монатік і його колега, молдавський співак Дан Балан, схрестили шпаги, завмерши в бойових стійках.

"Етап Бої закінчено! Було жорстко, цікаво, емоційно, загалом, самі все побачите в шоу @goloskrainy_officia. Вдячний @danbalan за те, що навчив новому напрямку танцю #ШпагаДансБаланс!", - з гумором прокоментував публікацію артист.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Шанувальники залишилися в захваті від ефектного фото і зізналися, що з нетерпінням чекають новий випуск улюбленого шоу.

"Оооу Як все Супер - Пупер КРУТО !!) Я вже дуже хочу подивитися";

"Ці відбори найкрутіші за всі сезони, як на мене. Які голоси";

"Чекаємо бої";

"О, Діма, ви лівша)?";

"Ахахахаха круто. Душа вимагає танців))";

"Вауууу! Дуже чекаємо! #ШпагаДансБаланс! Діма, в такому образі ви виглядаєте дуже класною і круто";

"Діма, наступний випуск буде з новим складом тренерів, Дана вже ліквідували?)" - активно коментують підписники Монатіка.

Скріншот коментарів: (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK показав, як готується до "Голосу країни".

Також ми писали, як Dan Balan чарував Тіну Кароль у першому випуску шоу "Голос країни".

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Dan Balan і MONATIK презентували "Голос країни 2019 (фото: РБК-Україна)