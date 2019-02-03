Конфлікти і аварії: яким знакам Зодіаку загрожує небезпека

Аварійні ситуації можливі до 17 лютого

С середины января и по 7 февраля все знаки зодиака будут подвержены сильным конфликтным настроениям, раздражительности и гневливости. В это время могут произойти конфликты в рабочем коллективе. Астрологический прогноз с 3 по 17 февраля дала эксперт Наталья Анисимова в своем прогнозе в Instagram.

Она рассказала, по какой причине будет существовать такое напряженное эмоциональное состояние. По ее мнению, виною тому является пораженный Марс.

"Сейчас на небе пораженный Марс. Началось это с середины января. Сначала он был поражен Сатурном, всю эту неделю он был поражен Плутоном и на предстоящей неделе он будет сходиться с Ураном. Марс в таком виде создает ситуации конфликтов, вражды, аварий, травм. Уровень раздражения на этой и следующей неделе будет повышенный. Особенно у тех, чей асцендент гороскопа начинается в Овне или Скорпионе. Плутон увеличивает размер агрессии Марса до ярости. Этот аспект будет держаться еще до 7 февраля", - рассказывает астролог.

Она также отметила, что в это время могут возникнуть конфликты в коллективе, будь это работа или университет.

"Часто в это время происходят конфликты в коллективах, то есть когда идет вражда ни с одним человеком, а сразу с несколькими людьми. Нередко происходят аварии не только на дорогах, но и на предприятиях, где много железа и большая мощность производства. В позитиве этот аспект усиливает нашу волю и решительность. Мы можем в этот период познать свою силу и постоять за себя!" – добавила Анисимова.

Иллюстративное фото (instagram.com/astrolog_anisimova)

До 17 февраля к конфликтам также прибавляется возможность аварийных ситуаций. Анисимова считает, что лучше не планировать ремонт или замену проводки. Электрикам стоит быть внимательнее на работе.

"На следующей неделе конфликт Марса с Плутоном будет плавно перетекать в соединение с Ураном. Это продлится до 17 февраля. Вероятность аварий и конфликтов останется, но Уран влияет немного иначе. Он отвечает за электричество, всю электронику и за высокую скорость. Мы становимся более импульсивными, торопливыми, на дороге может появиться желание добавить скорости. Данный период отмечается повышенным риском аварий, связанными с электричеством. Электронные устройства могут искрить и ломаться", - отметила астролог.

Анисимова также рассказала, чем заменить "тягу" к конфликтам. По ее мнению, спорт – лучшее лекарство.

"Если очень хочется поконфликтовать, то рекомендую ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ или просто попрыгать, побегать или поприседать. Это снизит ваш внутренний накал. Главное, дать ему выйти наружу без вреда для вас и окружающих. Если соблюдать технику безопасности в этот период, то все риски значительно снижаются. Будьте осторожны и аккуратны!" – подытожила эксперт.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/astrolog_anisimova

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