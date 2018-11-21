7 кіл щастя: українцям розповіли, як полегшити собі життя

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Наталія Мілагра розповіла, як використовувати життєві цикли для власного щастя

Кожен рік людина проходить сім життєвих циклів. І дотримуючись їх, можна полегшити собі існування. Про це розповіла відомий метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра.

За її словами, особисті цикли легко обчислити. Початок першого періоду - день народження. Тривалість кожного - 52 дні.

"Наприклад, ви народилися 6 липня. Додавши 52 дні, отримуємо кінець першого циклу - 27 серпня. Другий розпочнеться з 28 серпня і закінчиться 17 жовтня і т. д. Рік народження значення не має. Останній період закінчиться перед наступним днем народження. Зрозуміло, у високосний рік один із циклів виявиться на день довшим", - зазначила Мілагра.

Будь-якій людині цікаво згадати події, які відбувалися в її житті в один і той же період. Зрозуміло, якщо ви не вели щорічні записи, зробити це не так-то просто. Але ж у кожного є знаменні дні, які пам'ятаються завжди, так що можна спробувати зорієнтуватися по ним.

Що означають ці цикли і як користуватися отриманими знаннями - розповідає Наталія Мілагра.

Перший цикл: період можливостей

Це найкращий час, щоб здійснити задумане за допомогою впливових людей. Вдасться знайти покровителів, давно бажану роботу, отримати грошові позички і створити власну справу. Вдалий період для пошуків надійних партнерів, а також для вкладення капіталів в прибутковий бізнес.

Саме в цьому циклі треба заявити про себе публічно і створити хорошу репутацію.

Другий цикл: час малих і великих змін

В цей період вирушайте в короткі або тривалі поїздки: вони неодмінно будуть успішними - як ділові відрядження, так і відпочинок. Цикл сприятливий для всього, що пов'язано з пересуванням: переміщення вантажів, купівля та продаж автомобілів, організація перевезень і т. п. До того ж, це хороший час для публічних виступів.

Представляться багатообіцяючі можливості для тих, хто виробляє або продає будь-які рідини, будь то вода, пиво, молоко або ж бензин.

Запам'ятайте: у другому циклі не варто затівати новий бізнес, змінювати місце роботи, підписувати довгострокові контракти, займати або давати в борг, купувати цінні папери і грати в азартні ігри.

Третій цикл: енергетичний

Ви в хорошій формі. Небувалий приплив енергії дозволить зробити важливі кроки. Стан здоров'я значно покращиться. Відмінний час, щоб поборотися з конкурентами.

Якщо ви хочете щось продати (квартиру, машину або просто обридлу річ), то робіть це негайно - успіх і вигода гарантовані.

Однак не все так безхмарно. Чоловікам не слід зав'язувати нові романи. Жінкам же, навпаки, потрібно звернути погляди на впливових покровителів, які зможуть допомогти в справах або надати підтримку в житті. Уникайте конфліктів, якщо не хочете нажити ворогів.

Ілюстрація (pixabay.com)

Четвертий цикл: духовний

Особливо вдалий для творчих людей. Займіться освітою, напишіть давно задуману статтю, книгу, п'єсу чи картину. Вас будуть переповнювати ідеї, які в цей період знайдуть втілення. Сміливо втілюйте задумане - Фортуна на вашому боці!

Ви будете оптимістичні, хоча і дещо порушені. Як, утім, кожен, на кого сходить творче осяяння.

Однак пам'ятайте, що, маючи справу з видавцями, продюсерами, директорами проектів, треба бути напоготові. Вивчіть всі юридичні та інші тонкощі, щоб не бути обдуреними. Цей період - не найкращий час для вступу в шлюб і великих придбань.

П'ятий цикл: особистий успіх

Період розширення кола інтересів і появи реальних перспектив для подальшого процвітання. До вашої думки будуть прислухатися, ви отримаєте великий кредит довіри друзів і партнерів. Товариськість і прихильність повернуться сторицею.

Відкиньте страх! Сміливо спілкуйтеся з високими посадовими особами. Якщо виникне необхідність вирішувати справи в суді, то робити це треба саме в п'ятому циклі.

Відмінний момент для реалізації довгострокових проектів, які потребують переговорів і відряджень. Можна робити великі покупки, вкладати гроші в нові підприємства. Тільки стежте за дотриманням законності: з цим можуть виникнути проблеми.

Не зв'язуйтеся з торгівлею м'ясом і морськими продуктами, а ще краще, на час стати вегетаріанцем.

Шостий цикл: розслаблення

Цей цикл найкраще присвятити занять улюбленим видом спорту, відпочинку і розвагам. Не лякайтеся, кар'єра не пропаде, якщо ви на деякий час займетеся собою. Відмінний час для приємних поїздок, спілкування з друзями, набуття нових серцевих прихильностей. На користь піде і спілкування з мистецтвом: відвідуйте театри, музеї, концертні зали - це стане запорукою успіху в майбутньому.

Довготривалими і міцними виявляться дружні і інтимні знайомства, зав'язані в цей період. До уваги джентльменів: не шкодуйте грошей на парфуми, квіти, прикраси. Можливо, саме зараз вам вдасться підкорити серце неприступної дами. А жінки, нарешті, зачарують свого принца.

Можна трохи попрацювати: стати акціонером якої-небудь компанії або вкласти гроші в багатообіцяючий проект.

Сьомий цикл: критичний

У ці дні варто серйозно проаналізувати накопичений досвід. Можливо, саме зараз ви усвідомлюєте, що "поставили не на ту конячку". Значить, слід переорієнтуватися. Часто радикальні зміни приносять біль і відчуття втрати, що може спровокувати на необдумані дії та вчинки. Не поріть гарячку! Пам'ятайте, що уявна втрата - початок наступного періоду розвитку, який обіцяв привабливі перспективи і можливості. Скористайтеся цим, щоб позбутися від вантажу старих проблем, і почніть будувати плани. Тільки постарайтеся не рвати старі зв'язки: вони ще знадобляться.

Іноді ви будете впадати в песимізм, але не піддавайтеся йому. Зрештою, в житті кожної людини настає час, щоб зупинитися, озирнутися і задуматися. І він ніколи не буває марним.

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Відео: РБК-Україна