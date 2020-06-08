Заряд бадьорості: нутриціолог назвала кращі продукти-енергетики

Ці продукти бадьорять краще кави, при цьому набагато корисніші
Почувши слово "енергетик", ви, швидше за все, представили одразу підбадьорливий напій, який так часто можна побачити в будь-якій рекламі. А що, якщо є продукти-енергетики, і зовсім не обов'язково губити себе, щоб отримати енергію на годину? Нутриціолог і і фітнес тренер Олена перерахувала на своїй сторінці в Instagram me.and.more список продуктів, які володіють аналогічними, але корисними для здоров'я енергетичними властивостями.
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1. Лосось: містить жирні кислоти Омега-3, які знижують рівень холестерину в крові, що дозволяє людині залишатися довше працездатним і енергійним, захищають від депресії, покращують роботу серця.
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2. Шпинат: містить велику кількість магнію, заліза і калію. Магній відіграє величезну роль у підвищенні рівня енергії, а його нестача призводить до депресії і швидкої стомлюваності.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Горіхи: містять багато магнію і білків, що суттєво впливає на рівень енергії в організмі. Можна додати трохи горіхів до сніданку або на перекус, щоб енергії було ще більше.
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4. Банани: містять багато глюкози, фруктози і клітковини, яка дозволяє оптимально використовувати енергію вуглеводів так, що додавши банан до сніданку, енергії вистачить до обіду.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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5. Яйця: містять високоякісний білок. А всі білкові продукти насичують організм енергією.
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6. Ягоди: містять велику кількість антиоксидантів, які благотворно впливають на серце і захищають клітини організму від руйнування. Результат: ми відчуваємо себе бадьорими і життєрадісними.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
7. Апельсин: містить вітамін С, калій, фолієву кислоту, які дозволяють зменшувати окислювальні процеси в організмі і запобігати втому.
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Цей список, звичайно, далеко не вичерпний, що дозволяє робити своє меню дуже різноманітним і поживним. Намагайтеся складати свій раціон так, щоб він включав в себе поживні продукти, що дають енергію на весь день... Звичайно, в рамках норми калорій.
Раніше дієтолог Крістіна Шереметьєва "виправдала" продукти, які прийнято вважати шкідливими.
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Автор: Lite