Возьми на заметку: диетолог назвала продукты, которые обостряют голод

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Следует быть осторожным и умеренным в их употреблении

А знаете ли вы, что есть продукты, которые обостряют голод? При этом их часто советуют людям, желающим похудеть, что заметно усложнит эту задачу. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-3 продукта, которые способствуют увяданию кожи, на своей странице в Instagram перечислила продукты питания, в употреблении которых лучше соблюдать умеренность и осторожность.

Еда, которая усиливает голод:

Батончики мюсли

Часто люди, желающие похудеть, заменяют ими сладости. Смысла в этом нет, это тоже БУ и в их составе есть сахар. Так же, как и конфеты, они резко поднимают уровень сахара в крови, а после резкого скачка сахар резко падает, и человек быстро начинает снова испытывать голод.

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Йогурты и смузи

Из-за легкой и жидкой текстуры организм не воспринимает их как полноценную еду, они быстро проходят через желудок, и снова появляется чувство голода. Кроме того, обезжиренные йогурты содержат в себе много сахара и искусственных добавок. См. пункт 1.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

Сухофрукты

Содержат немало калорий и быстро перевариваются, поэтому чувство голода скоро возвращается. Лучше съесть несколько штук, как десерт, после основного приема пищи.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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Яичный белок

Часто люди, снижающие вес, избегают яичный желток из-за его жирности. На самом деле яйцо – идеальное сочетание жиров и белков, которое отлично усваивается организмом и не несет вреда фигуре, если съедено по голоду и в достаточном количестве. Если вы едите только белки, организм не получает ни витаминов, ни минералов, ни полезных жиров, что провоцирует желание съесть что-то еще, чтобы восполнить баланс.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

Искусственные подсластители

На самом деле, если нет медицинских показаний к замене сахара, сахарозаменители могут только усиливать тягу к сладкому. Обусловлено это работой дофаминовой системы, как своего рода удовольствие и зависимость.

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Главное – ешьте тогда, когда голодны и столько, сколько нужно вашему организму для утоления голода.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 возможных причин, которые мешаю Сбросить лишний вес.