Унікальний рецепт смачного і корисного горіхового молока від Аніти Луценко

На ньому можна варити вівсянку або вживати окремо

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая ранее рассказывала, как она подходит к питанию своей дочери, поделилась рецептом растительного молока, которое она готовит из разных видов орехов. На своей Instaram-странице звездный тренер поделилась секретом здорового и вкусного напитка.

Растительное молоко, по словам Аниты можно приготовить, как из одного вида орехов, так и поэкспериментировать с разными сочетаниями.

Итак, простой рецепт орехового молока от Аниты Луценко:

Замочить орехи водой на ночь (это идеальный вариант).

Бросить их в мощный блендер и залить полным стаканом воды (лучше чуть теплой) и ореховое молоко готово.

Также молоко можно процедить через ситечко.

Иллюстративное фото: instagram.com

На нем можно сварить овсянку, например. После того, как она сварится, залить молоком, немного подержать на огне, снять и дать пропитаться.

Напиток можно употреблять, добавив туда теплый мед, кокосовый сахар или сироп топинамбура.

К слову, недавно Анита Луценко дала подписчикам Instagram рекомендации по правильному выбору витаминов, подчеркнув важность разнообразного рациона в любое время года.

Также мы публиковали совместное фото звездного тренера с ее маленькой дочуркой, которую она наконец-то решилась показать.