Топ-6 хитрощів, як не поправитися на карантині:досвід нутриціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася хитрощами, які допоможуть залишатися стрункими

Через карантин багато з нас змушені працювати вдома або не працювати зовсім, але перебувати на самоізоляції. До офісу їхати не потрібно, спортивні зали закриті, а до холодильника – рукою подати. Але тут не варто забувати, що від харчування багато в чому залежить стан фігури та здоров'я. Тому так важливо включити в меню продукти для підтримки і зміцнення імунітету, а також засвоїти кілька правил, які допоможуть не набрати зайвого. Нутриціолог Надія Цапкіна назвала в Instagram топ-6 хитрощів, які допоможуть не поправитися, сидячи вдома.



На карантині раціон повинен бути максимально збалансований, щоб забезпечити організм білками, корисними жирами і клітковиною... Але! Найважливіше виключити прості вуглеводи: цукор, солодощі, булки, мед. Білий хліб - на хліб 2 сорту. І до речі, замінити білий рис на бурий або чорний.



Харчуйтеся з дефіцитом калорій в 10-20%.

Вуглеводи — не більше 100 г на добу (для прикладу: вівсянка - 49 гр! Або 2 шматочки хліба - 44 гр);

Білки, дивимося на свою вагу (1-1,5 г білка на 1 кг маси тіла),

Жири — спочатку треба розрахувати норму калорій на добу. Зараз - повно різних онлайн калькуляторів, і залежно від неї вибрати індивідуальну норму жирів (0,7-2 г на 1 кг маси тіла).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо говорити про джерела жирів - вибирайте оливкову, лляну олія для заправки салатів для термообробка їжі - кокосове і топлене. ⠀



Добова норма клітковини 20-40 г (це допоможе забезпечити 800 г овочів і фруктів з шкіркою). ⠀



Пийте більше води- 30-35 мл на 1кг ваги. Склянку води натщесерце (можна з скибочкою лимона-якщо все ок з шлунком ) — ще один засіб, який допоможе "розбудити" ваш метаболізм. ⠀



Уникати низькокалорійних дієт — вони уповільнюють і без того знижений метаболізм і роботу щитовидки. ⠀





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Робіть зарядку. У перші півгодини після пробудження не полінуйтеся і зробіть невеликий комплекс вправ, але у кого проблеми з щитовидною залізою - краще протягом години після пробудження прийняти сніданок. ⠀



Танцюйте. Можна влаштувати одиночну танцювальну вечірку, а можна зібрати подруг по скайпу і влаштувати справжній танцювальний вечір. ⠀



Прибрати харчової сміття: фаст-фуд, снеки, консерви, ковбаси, булки, газовану воду, цукор.

Раніше дієтолог Надія Пахирко розповіла, як правильно вечеряти і не набрати зайві кіло.