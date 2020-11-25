Топ-10 калорійних корисних продуктів, які точно осядуть на талії

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог перерахувала відомі здорові продукти, від яких ми поправляємось

Торти не їм, булки не їм, не їм чіпси, але не худну! Якщо ця історія про вас, і ви впевнені, що на вас "жирове прокляття", то варто докладно розібрати щоденне меню і виявити продукти-"диверсанти". Їх списком поділилася в Instagram дієтолог Олена Коготкова.

Топ-10 корисних, але калорійних продуктів, які сприяють набору ваги:

1.Горіхи - до 700 ккал в 100 г

1 волоський горіх – 30-35 ккал

2.Авокадо: до 500 ккал в одному

100 г – 220-250 ккал

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Сухофрукти: до 250 ккал на 100 г

1 фінік – 30 ккал

4.Класичний сир – до 350 ккал в 100 г

5.Рослинна олія (оливкова, лляна і т. д.) – 130 ккал в 1 ст. л.

6.Молоко 3,2% - 150 ккал в склянці (250 мл)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7.Горіхова паста – до 700 ккал в 100 г

1 ч. л. – 70 ккал

8.Хлібці: до 350 ккал в 100 г

1 хлібець – 30 ккал⠀

9.Сир 9%: 160 ккал в 100 г

10.Гранола: до 450 ккал в 100 г

1 ст. л. – до 50 ккал

Запам'ятайте, є продукти умовно корисні, а є - підходящі для зниження ваги. Якщо у вас немає надмірної ваги і ви не схильні до повноти – це одна історія. Якщо ж зірки зійшлися не на вашу користь, то "шматочок сиру", та й взагалі "корисні жири" можуть послужити недобру службу.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Каллена Чернікова назвала найбільш шкідливе і корисне молоко.

До речі, дієтолог Ольга Усенко озвучила топ-5 корисних вуглеводів для тих, хто худне.