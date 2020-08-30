Така різна горіхова паста: що треба знати ласунам, які худнуть

Арахісові і горіхові пасти набувають все більшу популярність серед споживачів. З ними можна легко зробити бутерброд і вони дарують швидке відчуття ситості, але варто чи вживати їх вживати тим, хто худне і в якій кількості, про це розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Якщо ви правильно розподіляєте продукти у своєму раціоні, то ви можете спокійно щодня є 20-30 гр горіхів. Але іноді набридає і хочеться різноманітності, тоді нам на допомогу приходять горіхові пасти або арахісова паста.

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Як і з чим їсти пасти? Пасти це відмінна заміна горіхів і насіння. Їх рівноцінна норма горіхам приблизно 2-3 чайні ложки. Пасти можна поєднувати з вівсянкою і з сиром на сніданок, з фруктами та сухофруктами на перекус.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При виборі пасти звертайте увагу на склад. Там не повинно було цукру, меду і ще якихось варіантів підсолоджувачів.

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Перед вживанням пасти обов'язково її перемішуйте, зверху може збиратися масло. І пам'ятайте, різноманітність різноманітністю, але немає нічого краще цілісної їжі.

Також дієтолог поділилася власним рецептом простого засолу червоної риби, яку може приготувати кожен в домашніх умовах.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Слабосолона сьомга:

1000 гр риби

2,5-3 ст ложки морської солі

1,5 ст ложки цукру

Змішуємо цукор і сіль, обмазуємо рибу з усіх боків і выдправляємо в холодильник на 24 години, після цього дістаємо і виливаємо рідина, яка утворилася всередині ємності. Риба готова. Можна залишити один шматочок, а іншу частину розфасувати в окремі ємності/пакети і покласти в морозилку.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла, які вуглеводи варто їсти при правильному харчуванні.