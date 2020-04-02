Супер мама і господиня: Оля Полякова показала, як приготувати смачні домашні бургери (відео)

Оля Полякова на час карантину через коронавірус, як і інші українські зірки, змушена була скасувати концерти. Нагадаємо, що карантин в Україні продовжено до 24 квітня! Щоб не занудьгувати самій і якось розважити своїх шанувальників Полякова вирішила ледь не все своє життя вивести в онлайн-режим! Тепер українська "Королева ночі" в прямих ефірах показує, як готує, тренується, спілкується з іншими знаменитостями і т. д. Як правило, своїй зірковій мамі допомагають її дочки — 15-річна Маша і 8-річна Аліса. До речі, Аліса дуже любить показати свій складний характер. Днями Полякова в черговий раз похвалилася своїми кулінарними талантами — співачка приготувала домашні бургери.

В цей раз мамі допомагала Маша. Як зазвичай, на своїй instagram-сторінці Полякова показала докладний рецепт приготування бургерів. Особливу увагу Оля приділила приготуванню булочок.

Скріншоти: instagram.com/polyakovamusic

Для приготування булочок насамперед необхідно зробити опару. Оля бере пару ложок борошна, чайну ложку дріжджів і молоко. При цьому Оля зазначає, що не знає точної рецептури і все бере "на око".

Опара повинна бути по консистенції як густа сметана. Потім її необхідно поставити в тепле місце. Коли опара буде готова, в неї необхідно додати ще борошно, теплого молока, вершкового маска 50-100 грам (рідкого) і трохи солі. Після чого розкачуємо м'яке тісто. Коли тісто остаточно зійшло, можна приступити до випікання булочок для бургерів. А ось для котлет Оля взяла фарш з телятини.

“Вийшли смачні домашні бургери. Ви можете їх легко приготувати для своєї сім'ї, не виходячи з дому. Забирайте рецепт!" — пише Оля Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Тим часом підписники Олі поспішили залишити коментарі під її новим корисним відео:

"Поставила тісто набухати і набухалась разом з ним"

“Оля, супер! Супер жінка, супер мама, супер дружина, супер господиня і просто Супер Зірка"

“Дуже мені подобається старша дочка. Дуже вихована і слухняна дівчинка"

“Бургери? Ми що, в США живемо, пиріжки б краще приготували, Ольга))"

"А я думаю, де ж ділися дріжджі)) Всі щось печуть, скоро і борошно закінчиться"

“Господарка, розумничка, супер мама! Молодець що порадувала діток"

“Все! Завтра роблю! Спасибі за відео"

"Спасибі, я зроблю разом з мамою"

"Велике спасибі за такий детальний рецепт, захотілося приготувати"

"Вівсянка простіше і смачніше)"

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Звичайно ж, Оля показала і готовий результат! Так що зусилля явно того варті.

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової заговорила про стосунки на відстані.