Як бути стрункою і красивою: основні правила здорового харчування

Дієтолог Олена Кален поділилася основами правильних харчових звичок
Якщо ви хочете не тільки схуднути, але і залишатися стрункою і красивою - слід перейти на здорове харчування. Для тих, хто не знає, з чого ж почати і в чому воно полягає, популярний дієтолог Олена Кален на своїй сторінці в Instagram розкрила основні принципи даної системи харчових звичок.
"Ділюся 5 правилами здорового харчування, щоб воно сприяло зміцненню здоров'я, допомагало залишатися стрункими і красивими", - зазначила експерт.
Топ-5 правил здорового харчування:
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1. Добова калорійність їжі повинна відповідати витратам енергії за день.
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Це правило дозволяє зберегти стрункість і є профілактикою ожиріння. Якщо їжі споживається більше, ніж витрачається, то це призводить до відкладення жиру.
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2. Добовий раціон їжі повинен повністю задовольняти потребу організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах і інших життєво важливих речовинах.
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Вибирайте більш корисні продукти, збагачені цими нутрицієнтами - фрукти, овочі, м'ясо птиці, яловичина, риба, морепродукти, крупи, цільнозерновий хліб, молочні та кисломолочні продукти, рослинні олії холодного віджиму, сухофрукти, горіхи, яйця.
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
3. Надходження їжі в організм має відповідати витратам енергії.
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Якщо витрата енергії більша у першій половині дня, то і споживання в першій половині дня збільшується. Якщо ввечері активної витрати енергії немає, то і споживання їжі знижується. Таке харчування досягається, коли ми приймаємо їжу по голоду і до втамування, а не по часу, рівними порціями.
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4. Вибирайте правильний спосіб приготування, при якому зберігаються всі корисні речовини.
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Це запікання, споживання їжі в сирому і вареному вигляді.
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
5. Мінімізуйте споживання алкоголю, фастфуда, напівфабрикатів, занадто жирної або солодкої їжі, випічки, газованої води.
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Це допоможе уникнути ожиріння, захворювань шлунково-кишкового тракту, збільшення рівня холестерину, швидкого старіння організму.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
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