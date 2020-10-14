Приховані вороги з супермаркету: від чого варто відмовитися заради здоров'я і стрункості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог перерахувала продукти з магазину, які шкодять фігурі і здоров'ю

В 21-му столітті нам не доводиться скаржитися на доступність продуктів. Однак у гонитві за збільшенням терміну зберігання, зменшенням собівартості та різноманітністю смаків, виробники продуктів забули, що їжа повинна бути корисною, або хоча б не шкідливою. Про те, від яких звичних продуктів з супермаркету варто відмовитися на користь здоров'я і стрункості в Instagram розповіла нутриціолог Світлана Нікітчук.

Убезпечити себе ми повинні самі. Озброїмося знаннями, полиці з якими товарами потрібно обходити стороною в магазині:

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Ковбаси, сардельки, що містять трансжири. Рідкісні м'ясні вироби мають натуральний склад. Такі, як правило, продаються в спеціальних магазинах натурального харчування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Трансжири ж, що містяться в більшості ковбас, не тільки сприяють набору ваги, але і безпосередньо впливають на імунітет і здоров'я організму. Ізомери жирних кислот (трансжири) вбудовуються в біомембрани клітин замість омега-6 і омега-3. Такий обман підвищує % ризику розвитку багатьох важких захворювань.

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З цієї ж причини варто відмовитися від магазинних маргарину, майонезу, морозива. Останнім додасть негативних наслідків для здоров'я ще і завдяки величезному змістом цукру. На жаль, улюблені багатьма ласощі є для нас смачною отрутою.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви обрали шлях усвідомленого харчування, то швидше за все намагаєтеся скоротити кількість цукру в раціоні, а значить ігноруйте полиці з: соками, газованою водою, шоколадними батончиками та сирками, тортиками, швидкими сніданками, солодкими йогуртами, кетчупом і соусами. Вміст цукру в цих продуктах зашкалює.

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Якщо зараз вам здається, що "тоді і їсти нічого". Повірте, це не так. Дуже скоро ви знайдете гідну заміну цим продуктам.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про жіночі продукти для здоров'я в зрілому віці.

До речі, дієтолог Ольга Усенко назвала важливий нюанс харчування по годинам для ефективного схуднення.