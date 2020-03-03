Шпаргалка для ласунів: топ-5 секретів, як їсти солодке без шкоди для фігури

Солодощі часто так міцно вкорінюються в меню, що уявити без них чаювання або перекус просто не хочеться. До того ж солодкий "шматочок щастя" здатний миттєво підняти настрій, і вуаля – про наслідки для фігури вже ніхто не думає, поки насолоджується десертом. Чому ж так складно "приборкати" тягу до цукру та його похідних? Про це в Instagram розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка навчила правильно вживати солодощі, щоб потім не переживати про форми.

Як багато розмов і суперечок навколо цукерок, печива і різних десертів. Їсти? Не їсти? Якщо їсти, то коли і скільки? І які солодощі найбільш безпечні для фігури?

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Пам'ятаємо найголовніше правило адекватного ПП – ніяких жорстких обмежень!

При виборі продуктів пам'ятайте про ваші пріоритети і керуйтеся здоровою логікою.

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Головні правила для солодкого:

Їжте солодке в першій половині дня. Вранці метаболізм швидше і ще цілий день, щоб витратити отримані калорії.

Не на голодний шлунок! Щоб не провокувати різкі скачки цукру в крові. Краще після сніданку або після обіду.

Не запивайте солодощі солодкими напоями. Наприклад, кава з молоком і цукром – це близько 145 ккал, а великий латте з сиропом взагалі може мати калорійність більше 300! І у вас виходить 2 десерту за раз. Точно переберете добову норму калорій.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Безпечна кількість солодощів – приблизно 10% від загальної калорійності вашого раціону на день. Приміром, ваша норма 1800 ккал. З них 180 ккал можуть займати солодощі. Порахуйте калорійність улюблених десертів. І звертайте увагу на склад продукту. Зазвичай більш натуральні солодощі менш калорійні.

Якщо порівняти зефір: 1шт зефіру популярної ТМ з супермаркету 150 ккал і така ж 1 шт зефіру на агар-агарі – всього 86 ккал. Різниця майже в 2 рази!

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З усього можливого солодкого вибирайте найбільш корисні варіанти. Наприклад, чорний шоколад корисніше молочного завдяки вмісту какао-бобів.

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