Найкорисніший весняний суп для здоров'я: вбереже від зривів на солодке

Лікар-нутриціолог і дієтолог розповіла, який весняний суп найкорисніший. Вона порадила додати це перше блюдо в раціон і зазначила, що вживання цього супу знизить тягу до солодкого.
Про те, який суп потрібно готувати хоча б один-два рази на тиждень навесні – розповіла Ольга Деккер на своїй сторінці в Instagram.
"Найкорисніший суп сочевичний, оскільки в його складі найбільше рослинного білка. Також сочевиця – це чемпіон за вмістом клітковини. Але найголовніше, сочевиця є хорошим джерелом триптофану – амінокислоти, яка в людському організмі перетворюється в серотонін", - написала спеціаліст і додала, що саме серотонін відповідає в організмі за бажання з'їсти солодке.
"Коли його мало, ми хочемо солоденького. Почнете їсти сочевицю – перестанете зриватися на солодке", - пояснила Ольга Деккер.
Вона запропонувала свій рецепт сочевичного супу з курячим м'ясом.
Склад:
Червона сочевиця – 300 грамів
Лук -1 шт.
Помідор - 1 шт.
Морква - 2 шт.
Часник - 2 зубчики
М'ясо курки (бажано грудка) -200 грам
Рослинна олія - для смаження овочів
В каструлю з водою покладіть м'ясо курки та сочевицю. Овочі порізати кубиками, а моркву натріть на тертці. Овочі слід згасити на сковороді з додаванням масла.
Всі овочі перекладіть в каструлю з сочевицею і м'ясом і варіть ще 15 хвилин. Готовий супчик подрібніть за допомогою блендера і розкладіть по тарілках.
Суп-пюре з м'ясом можна прикрасити грінками, зеленню, яйцем або лимоном. Можна подавати як основну страву до обіду або вечері.
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