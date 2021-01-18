Рецепт пісного борщу з вушками на Водохресний Святвечір від відомої ТБ-ведучої

Ведуча Нового каналу розповіла, як готувати страву на Другий Святвечір (фото: freepik)

18 січня українці святкують Водохресний Святвечір (Другий Святвечір), або "Голодну кутю". З появою першої зірки на небі вся родина сяде за стіл, на якому будуть тільки пісні страви. Їх не обов'язково ставити 12, як на Святвечір 6 січня. Головними сьогодні стануть кутя, борщ з грибними вушками, вареники, узвар.

Ведуча програми "Ревізор" на Новому каналі та кулінар Юлія Панкова ділиться з читачами РБК-Україна рецептом пісного борщику з вушками.

"Насправді, пісний борщ - дуже смачна страва. Її можна готувати не тільки на свята, але й будні. До речі, готується він дуже швидко і легко. А вушка надають йому особливий смак", - каже Юлія.

Інгредієнти для борщу:

5-6 штук картоплин

150 г сушених грибів

1 великий буряк

1 морквина

1 невеликий качан капусти

Сіль, перець за смаком

Інгредієнти для вушок:

1,5 склянки пшеничного борошна

150 г води

2 столова ложка рослинної олії

300 г сушених або свіжих грибів

Цибуля, сіль, перець за смаком

Приготування борщу

Почистіть картоплю, буряк, моркву. Капусту наріжте соломкою та поставте варитись. Картоплю наріжте кубиками та додайте до капусти.

На сковороду з олією викладіть дрібно нарізану цибулю, натерті моркву та буряк. Частину буряка покладіть в сирому вигляді до картоплі та капусти. Так ви отримаєте насичений червоний колір. Підсмажте овочі на сковороді та з'єднайте з картоплею та капустою. Варіть до готовності. Додайте сіль та перець за смаком.

Приготування вушок

Замісіть тісто, як на вареники. Для начинки подрібніть сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то замочіть їх у воді, а потім відваріть. Якщо свіжі, то достатньо їх відварити.

Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть, дрібно поріжте і додайте в цибулю, трішки обсмажте. Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть, щоб вийшли трикутнички. Вони будуть нагадувати звичайні пельмені. Варіть у підсоленій воді протягом хвилини.

Для подачі викладіть у миску 5-6 грибних вушок та залийте пісним борщем.

Пісний борщ з вушками (фото: прес-служба Нового каналу)

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