Рецепт пісного борщу з вушками на Водохресний Святвечір від відомої ТБ-ведучої

18 січня українці святкують Водохресний Святвечір (Другий Святвечір), або "Голодну кутю". З появою першої зірки на небі вся родина сяде за стіл, на якому будуть тільки пісні страви. Їх не обов'язково ставити 12, як на Святвечір 6 січня. Головними сьогодні стануть кутя, борщ з грибними вушками, вареники, узвар.
Ведуча програми "Ревізор" на Новому каналі та кулінар Юлія Панкова ділиться з читачами РБК-Україна рецептом пісного борщику з вушками.
"Насправді, пісний борщ - дуже смачна страва. Її можна готувати не тільки на свята, але й будні. До речі, готується він дуже швидко і легко. А вушка надають йому особливий смак", - каже Юлія.
Інгредієнти для борщу:
Інгредієнти для вушок:
Почистіть картоплю, буряк, моркву. Капусту наріжте соломкою та поставте варитись. Картоплю наріжте кубиками та додайте до капусти.
На сковороду з олією викладіть дрібно нарізану цибулю, натерті моркву та буряк. Частину буряка покладіть в сирому вигляді до картоплі та капусти. Так ви отримаєте насичений червоний колір. Підсмажте овочі на сковороді та з'єднайте з картоплею та капустою. Варіть до готовності. Додайте сіль та перець за смаком.
Замісіть тісто, як на вареники. Для начинки подрібніть сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то замочіть їх у воді, а потім відваріть. Якщо свіжі, то достатньо їх відварити.
Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть, дрібно поріжте і додайте в цибулю, трішки обсмажте. Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть, щоб вийшли трикутнички. Вони будуть нагадувати звичайні пельмені. Варіть у підсоленій воді протягом хвилини.
Для подачі викладіть у миску 5-6 грибних вушок та залийте пісним борщем.
Пісний борщ з вушками (фото: прес-служба Нового каналу)
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