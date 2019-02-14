Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Основу дієти складає рослинна їжа

Популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развенчала мифы о раздельном питании, решила поделиться с желающими похудеть особенностями разных диет и систем питания. На своей странице в Instagram она рассказала, является ли эффективной распространенная во всем мире средиземноморская диета, а также указала на ее особенности.

По словам эксперта, эта диета - из тех, что действительно работают.

Она появилась благодаря американскому врачу Анселу Киз, который связал средиземноморский тип питания со сниженным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. С 1958 по 1970 год проводилось Seven Country Study, где наблюдались свыше 12000 человек в возрасте 40-59 лет и было доказано, что народы Средиземноморского бассейна реже умирали от инфаркта.

Фото: (unsplash.com)

В чем смысл диеты:

основа диеты - растительная пища: фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи, семечки

рыба/морепродукты не менее 2 раз в неделю

птица/яйца/молочные продукты примерно 1-3 раза в неделю

красное мясо/сладости - 2-4 раза в месяц

при этом важно отдавать предпочтение чистой воде

вино опционально, необходимости нет

Предпочтение отдаем растительным жирам: масла, оливки, орехи и семечки, авокадо.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Обратите внимание, что важен не только тип питания, но и ежедневная физическая активность

Что подтвердили исследования:

снижение массы тела и риска возникновения инсульта

снижение холестерина

снижение АД и уровня глюкозы крови

снижение риска развития депрессии и риска развития рака груди

Какие плюсы средиземноморской диеты:

Ничего не надо считать

Сытно и вкусно

Можно выбирать любимые продукты

Можно применять всю жизнь, подходит практически всем

Фото: (unsplash.com)

Какие недостатки:

требует финансовых затрат, рыба нынче дорогая и качество не везде отличное

возможна нехватка кальция в рационе, требуется грамотное планирование

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.

Кстати, украинская телеведущая, фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая запустила челлендж для своих подписчиков - 14 дней без сладкого, рассказала, что можно есть при отказе от сладкого.