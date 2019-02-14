Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти

Основу дієти складає рослинна їжа
Популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развенчала мифы о раздельном питании, решила поделиться с желающими похудеть особенностями разных диет и систем питания. На своей странице в Instagram она рассказала, является ли эффективной распространенная во всем мире средиземноморская диета, а также указала на ее особенности.
По словам эксперта, эта диета - из тех, что действительно работают.
Она появилась благодаря американскому врачу Анселу Киз, который связал средиземноморский тип питания со сниженным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. С 1958 по 1970 год проводилось Seven Country Study, где наблюдались свыше 12000 человек в возрасте 40-59 лет и было доказано, что народы Средиземноморского бассейна реже умирали от инфаркта.
Фото: (unsplash.com)
В чем смысл диеты:
Предпочтение отдаем растительным жирам: масла, оливки, орехи и семечки, авокадо.
Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)
Обратите внимание, что важен не только тип питания, но и ежедневная физическая активность
Что подтвердили исследования:
Какие плюсы средиземноморской диеты:
Фото: (unsplash.com)
Какие недостатки:
Напомним, диетолог Альбина Комиссарова назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.
Кстати, украинская телеведущая, фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая запустила челлендж для своих подписчиков - 14 дней без сладкого, рассказала, что можно есть при отказе от сладкого.