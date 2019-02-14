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Працює чи ні? Дієтолог розповіла про особливості середземноморської дієти


Основу дієти складає рослинна їжа

Популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развенчала мифы о раздельном питании, решила поделиться с желающими похудеть особенностями разных диет и систем питания. На своей странице в Instagram она рассказала, является ли эффективной распространенная во всем мире средиземноморская диета, а также указала на ее особенности.

По словам эксперта, эта диета - из тех, что действительно работают.

Она появилась благодаря американскому врачу Анселу Киз, который связал средиземноморский тип питания со сниженным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. С 1958 по 1970 год проводилось Seven Country Study, где наблюдались свыше 12000 человек в возрасте 40-59 лет и было доказано, что народы Средиземноморского бассейна реже умирали от инфаркта.

Фото: (unsplash.com)

В чем смысл диеты:

  • основа диеты - растительная пища: фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи, семечки
  • рыба/морепродукты не менее 2 раз в неделю
  • птица/яйца/молочные продукты примерно 1-3 раза в неделю
  • красное мясо/сладости - 2-4 раза в месяц
  • при этом важно отдавать предпочтение чистой воде
  • вино опционально, необходимости нет

Предпочтение отдаем растительным жирам: масла, оливки, орехи и семечки, авокадо.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Обратите внимание, что важен не только тип питания, но и ежедневная физическая активность

Что подтвердили исследования:

  • снижение массы тела и риска возникновения инсульта
  • снижение холестерина
  • снижение АД и уровня глюкозы крови
  • снижение риска развития депрессии и риска развития рака груди

Какие плюсы средиземноморской диеты:

  • Ничего не надо считать
  • Сытно и вкусно
  • Можно выбирать любимые продукты
  • Можно применять всю жизнь, подходит практически всем

Фото: (unsplash.com)

Какие недостатки:

  • требует финансовых затрат, рыба нынче дорогая и качество не везде отличное
  • возможна нехватка кальция в рационе, требуется грамотное планирование

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.

Кстати, украинская телеведущая, фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая запустила челлендж для своих подписчиков - 14 дней без сладкого, рассказала, что можно есть при отказе от сладкого.

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