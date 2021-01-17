Перевірте себе: нутриціолог назвала головний ключ до здоров'я

Нутриціолог з 10-річним стажем Надя Андрєєва розклала для читачів свого блогу буквально по поличках, як часто потрібно їсти і в який час дня.

Виявляється, дуже важливо також налагодити свій режим харчування, якщо хочете бути здоровою і енергійною людиною.

Також Андрєєва розповіла про головний ключ до здоров'я, який нерозривно пов'язаний... теж з харчуванням.

"Свідомо чи ні ви їсте. Знаєте, який головний ключ до здоров'я? Я вже бачу, як ви хочете сказати кодове слово з семи букв: "харчування". І будете праві. Але важливо не тільки, що ми кладемо собі на тарілку. Головне - як ми їмо, з яким настроєм готуємо і яку емоцію вкладаємо в кожен шматочок. Все це відображає наш рівень самооцінки. Наше ставлення і любов до тіла, яке ми отримали, щоб відчувати і насолоджуватися життям", - розповіла Надя.

У приклад вона поставила жінок, яких ми всі напевно зустрічали в житті. Вони буквально світяться зсередини, ніколи не поспішають і живуть справжнім моментом.

"Ви навряд чи помітите, як під час обіду вони опускають очі в телефон і одночасно жують салат. Тому що їжа для них - абсолютно особливий ритуал, який можна суміщати з чимось ще", - підкреслила Андрєєва.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Чому це так важливо? Харчування у режимі "все встигнути", переїдання, пропуск сніданку або вибір на користь продуктів, які нам не підходять, - ознаки того, що ми роз'єднані зі своєю природою і не чуємо своє тіло, впевнена спеціалістка.

"І тут проблема не в їжі - коріння йдуть куди глибше. Недостатньо змінити харчування, щоб припинити самосаботаж по відношенню до їжі, - треба міняти підхід. Якщо не приділяти цьому уваги, організм почне подавати сигнали: порушення травлення, набір ваги, висип на шкірі і загальне запалення.

Як в такому випадку бути?

Я дуже люблю одне висловлювання і з задоволенням поділюся ним з вами:

"Коли під час дощу протікає дах, не шукайте найкрасивіше відро, щоб зібрати воду, - полагодите дах". Для мене тут полягає головний принцип здоров'я - його ж я дотримуюся і в харчуванні.

Якщо вам важко:

не їсти пізно ввечері,

дотримуватися чистого харчування,

їсти невеликі порції і відчувати насичення,

не заїдати свої емоції, коли накочує стрес...⠀

Тоді навіть найкраща в світі система харчування вам навряд чи підійде. Тому що почати потрібно з першопричин - з того, що заважає вам будувати відносини з їжею.

Це і є ключ до вашого здоров'я.

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Коли ви знову відчуєте зв'язок з тілом і розумом, їжа стане для вас не тільки поживною, але й лікувальною - як це було задумано природою", - запевнила фахівець з харчування.

Також Надя Андрєєва недавно розповіла, як після свят підтримати свою енергію і імунітет за допомогою правильного харчування.