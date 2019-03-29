Правильне харчування: топ-5 кращих продуктів для сніданку

Сніданок - це наш метаболічний вектор. Він задає ритм метаболізму на весь день. Це також так званий трамплін для інсуліну. Таку думку висловила професійний лікар-дієтолог Наталія Самойленко. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, які продукти краще всього вибирати для першого прийому їжі.

"Від того, які продукти ми вибираємо для першого прийому їжі, залежить швидкість обмінних процесів і рівень інсуліну протягом дня. Саме з цієї причини сніданок не повинен бути солодким. Солодощі запускають вироблення великої кількості інсуліну. Далі вже не ми керуємо собою - ми стаємо заручниками інсуліну, тягнути на солодке вас буде протягом усього дня", - зазначила експерт.

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Для здорової людини кращим вибором на сніданок будуть складні вуглеводи:

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1. Цільнозернові крупи.

Наприклад: гречка, кіноа, пшоно, амарант, дикий рис. Ранкова каша надовго збереже відчуття ситості, не створить додаткового навантаження на травний тракт, постачить організм поживними речовинами і необхідною енергією.



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Фото: (pixabay.com)

2. Овочі.

Термічно оброблені або сирі овочі повинні бути присутніми в кожному прийомі їжі і займати 50% від загального об'єму їжі за добу.



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Фото: (pixabay.com)

3. Лляне насіння.

Здоровій людині в компанію до овочів ми обов'язково рекомендуємо корисні жири: насіння льону, кунжуту, чіа. Мало хто знає, але насіння льону по своїх корисних властивостях нічим не поступається екзотичному насінню чіа. Льон містить Омега-3, білок, клітковину, залізо, калій, магній і фосфор. Як бонус, він нормалізує роботу серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту.

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Аналізуючи медичні дані пацієнта, ми завжди звертаємо уваги на те, якою обмін речовин у нього сильний: білковий, жировий або вуглеводний. Якщо білковий обмін сильний, а вуглеводний слабкий, то починаємо свій день переважно з білкових продуктів:

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4. Яйця.

Це справжнісінька протеїнова бомба! Яєчний протеїн вважається еталонним. Просте варене яйце буде набагато корисніше для організму, але можливі такі варіанти, як: омлет, яйця пашот.



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Фото: (pixabay.com)

5. Білі сири.

Наприклад: домашній сир адигейський, сулугуні, моцарелла, фета, бринза.

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