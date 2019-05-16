Правильне харчування: 5 ознак того, що щось йде не так

Ілюстративне фото (pexels.com)

Правильне харчування не повинно перетворюватися на дієту

Все більше і більше людей починають переходити на правильне харчування, щоб схуднути і бути здоровими і активними. Проте в прагненні до досконалості ми нерідко починаємо робити помилки. Дієтолог Інна назвала на своїй сторінці в Instagram основні ознаки того, що щось йде не так.

Експерт зазначила, що правильне харчування не повинно перетворюватися на дієту, а також відзначила основні проблемні пункти.

Ви постійно голодні.

І це про справжній голод. Не тоді, коли вам хочеться заїсти стрес або ви кусочничаєте за компанію, або від нудьги. А коли вам ХОЧЕТЬСЯ ЇСТИ! Можливо, ви не наїдаєтеся під час прийому їжі, або незабаром після нього вже не можете думати ні про що, крім їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Можливі причини: занадто сильний дефіцит калорій або брак якихось окремих речовин, неправильний розподіл їжі протягом дня. А може, все серйозніше і порушилася правильна гормональна робота. При неправильному харчуванні це можливо.

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У вашому раціоні не вистачає цілої групи продуктів.⠀

З найпоширеніших: деякі відмовляються повністю від фруктів тому, що солодкі, від горіхів - калорійні, від молочних продуктів - жирні, і т. д. Якщо ви будете харчуватися збалансовано, все це піде тільки на користь, а виключаючи цілими групами продукти, ви йдете до дефіциту різних речовин.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ви не їсте після 18 годин.

Багато хто до цих пір вірять, що не їсти після 6 вечора - панацея від усіх бід.

На жаль! Якщо ввечері не їсти, а вдень їсти все, що попало, про гарну фігуру доведеться забути. Основу раціону, близько 85-90% повинні складати корисні продукти. А якщо ви лягаєте спати в 12 ночі і останній раз їсте в 6 вечора - ви або дуже недоберете свою норму, або зірветеся і наїстеся прямо перед сном.

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Ви зовсім відмовилися від хліба і круп.⠀

Не дивуйтеся швидко виникаючому почуттю голоду, якщо ви харчуєтеся тільки йогуртом, салатиком, може бути, цукерками. При такому харчуванні ви не будете худнути, але при цьому будете голодними. Крупи і цільнозерновий хліб - джерела складних вуглеводів. Джерела енергії. Це те, що дає довге відчуття ситості і можливість не перекушувати кожну годину.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Ну і остання ознака - начебто очевидна, але люди роками відмовляються в це вірити: відсутність результату.

Якщо ви "на ПП", а вага стоїть або йде вгору, або у вас гойдалки і вага скаче туди-сюди, значить, ви НЕПРАВИЛЬНО харчуєтеся! І помилок може бути багато. Просто зверніться до фахівця і попрацюйте хоча б місяць-два. І розберетеся в питанні, і скинете вагу.

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