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Як правильно вибирати пельмені в магазині: зверніть увагу на ці нюанси

Фото: Як вибрати в магазині якісні пельмені (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Готові магазинні пельмені часто стають рятівником сімейної вечері, якщо всі дуже втомилися. А деякі люди так люблять пельмені, що купують їх для задоволення.

Вибрати якісний продукт в тому розмаїтті, яке зараз пропонують в супермаркетах - дуже складно.

На що потрібно обов'язково звернути увагу при покупці пельменів в магазині – читайте нижче.

В першу чергу зверніть увагу на їх зовнішній вигляд. Хороші пельмені володіють світлим відтінком, у них немає тріщин (вони з'являються від постійного розморожування і заморожування продукту), і в упаковці все пельмені лежать окремо один від одного.

Можна трохи потрусити упаковку і перевірити - чи немає там злиплих пельменів. Якщо є - не беріть.

Уважно читайте етикетку на упаковці та перевіряйте термін виготовлення і придатності. Хоч пельмені зберігають в морозилці, але вони теж можуть зіпсуватися.

У класичному складі пельменів повинні бути такі інгредієнти: 2 види м'яса (яловичина і свинина), борошно, вода, яйця, сіль, спеції, рослинну олію.

Якщо в складі вказано рослинний білок, то м'ясо частково або повністю складається з сої.

Ще один важливий показник якості пельменів - співвідношення тесту і фаршу. В ідеалі вміст фаршу має становити 50-60%, оскільки в якісних пельменях більше м'яса і менше тіста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які помилки псують нашу їжу при готуванні в мультиварці.

А також розповідали про те, які продукти категорично не можна повторно заморожувати.

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