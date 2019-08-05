"Післявідпустковий" детокс: як позбутися зайвих кіло після відпочинку

На відпочинку ми дозволяємо собі розслабитися не тільки тілом і душею, але і часто забути про обмеження в харчуванні, насолоджуючись делікатесами місцевої кухні. Бажання спробувати все і відразу по приїзду додому може зіграти злий жарт – зрадницькі кіло тут же покажуть підлогові ваги. У спробі позбутися від зайвого багато хто вдаэться до еспрес-дієт, розвантажувальних дныв і жорстких обмежень у харчуванні, але що працює по-справжньому? Про це на своїй сторінці в Instagram написала експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина.

Дієтолог пояснила, що, швидше за все, за тиждень-два відпустки ви не набрали 2 кг жиру. Це зробити не так-то просто. А зайві обє'ми - це здебільшого набряки.

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Вода бере участь у всіх процесах в організмі, постійно в ньому циркулює. Якщо клітини в нашому тілі не отримують з кров'ю поживні речовини утворюються застої. І, до речі, целюліт - це теж порушення руху рідини.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рідина надходить у клітину з кров'ю, а йде з лімфою. Вона проходить крізь капіляри в міжклітинний простір, приносить туди поживні речовини і кисень, а звідти йде далі, всередину клітини. Клітини складаються з цитоплазми, яка поглинає всі речовини.

Коли клітина забрала все, що їй потрібно, решту вона "викидає". І ці відпрацьовані речовини і називаються токсинами. Через клітинну мембрану, міжклітинну рідину, через стінки лімфатичних судин ці речовини потрапляють у лімфу і виводяться через нирки.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви п'єте недостатньо води, вона в організмі буде затримуватися, ви будете набрякати. Саме тому нам потрібно пити 30-40 мл води на 1 кг ваги в день.

Що стосується "післявідпускного" детоксу, то експерт радить повернутися до звичайного, раціонального і збалансованого харчування і провести пару активних жироспалюючих тренувань. І не забувати пити воду, про яку ви, можливо, під час відпустки забували.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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