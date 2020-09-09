Повний детокс: дієтолог розкрила всю правду про чистку організму за допомогою дієт

Існує думка - щоб організм був у хорошій формі, його потрібно час від часу додатково очищати. ⁣⁣Перше, що приходить в голову - детокс-дієти. Панацея чи просто маркетинговий хід або данина моді? На це запитання на сторінці Instagram відповіла дієтолог Світлана Фус.

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Детокс-дієти і процедури обіцяють швидке і ефективне позбавлення організму від токсинів і "шлаків".⁣⁣⠀

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Для здорової людини застосування спеціальних дієт для очищення не має грунтовних доказів ефективної і тривалої дії. Часто в детокс-програми вводять спеціальні харчові добавки, якість і склад яких ніким не контролюється. ⁣⁣Також бездумно використовують препарати, що впливають на мікрофлору кишечника.⁣⁣⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Людина, яка дотримується принципів здорового харчування і випиває достатню кількість рідини, самостійно, без зусиль справляється з поточним очищенням організму. ⁣⁣Без яких-небудь спеціальних додаткових дій і засобів.

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Поняття детокс, детоксикація або дезінтоксикація (одне і те ж) з медичної точки зору означає виведення з організму метаболітів, що утворилися в процесі обміну речовин або виведення токсинів, які потрапили ззовні, коли організм з цим самостійно впоратися не може. ⁣⁣⠀

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Тоді вводять лікарські препарати або очищають безпосередньо кров або лімфу. Найчастіше такі методи застосовують при важких отруєннях в палатах інтенсивної терапії.⁣⁣⠀

Виходить, що термін "детокс", який досить широко використовується, часто неправильно тлумачать.⁣⁣⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Існують компоненти харчування, які зв'язують і виводять з організму токсичні речовини. Саме вони повинні бути в нашому щоденному раціоні в належних кількостях. Це, зокрема, антиоксиданти, водо - та жиророзчинні вітаміни, харчові волокна.

Тому експерт рекомендує більш ефективний і безпечний спосіб очищення організму - здорове харчування і регулярну фізичну активність.

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