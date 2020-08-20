Є підступ: експерт перерахувала псевдокорисні продукти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маркетологи часто додають корисності до звичайних не здорових продуктів

Ми живемо з вами в такий час, коли можна знайти інформацію про правильне харчування і про що завгодно. Але при цьому маркетинг з будь-якого продукту зробить супер корисний з допомогою написів: здоровий (Healthy), без холестерину, органічний, без ГМО, без цукру і т. д. Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, в яких випадках можливий підступ і потрібно бути уважним.

Приклади псевдокорисних продуктів:

Соки, на яких виробники пишуть списки користі. Насправді сік втратив користь, як тільки був віджатий. А якщо в нього був доданий цукор, то це «інсулінова бомба» для організму.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Рослинні олії (зазвичай нерафіновані), з написом «без холестерину». Але його там і бути не може, так як це не насичені жири! Рафінація будь-якого продукту робить його вже марним.

Всім відома фруктоза, яку позиціонують як заміну цукру, чинить токсичний вплив на печінку. Вона підвищує рівень сечової кислоти, знижує чутливість до лептину та інсуліну, викликає жировий гепатоз печінки. Надмірне вживання фруктози, як і цукру, несе ризик для здоров'я.

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У пачці з написом «Без цукру» у складі ви знайдете фруктозу, кукурудзяний сироп (що є найгіршою заміною цукру), і синтетичні цукрозамінники.

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Тростинний цукор, мед та інші аналоги, це і є цукру які біо еквівалентні. І при надлишку в раціоні мають однаковий негативний вплив на організм.

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Наприклад, булка з білої муки з цукром і дріжджами посипана кунжутом перетворюється у ФІТНЕС булку. Лист салату, доданий в бургер, перетворює його в ПП бургер. Зефір, на якому написано «містить пектин», для нас стає практично яблуком.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Але додавання нібито вітамінів, більшої кількості білка або клітковини, не виключають величезну кількість цукру, консервантів та інших складових. Виробнику вигідно щоб ми їли багато, часто, хотіли все більше. Для цього в складі кожного продукту додається цукор, сіль, жир, глутомат. Ці інгредієнти нас «підсаджують» на постійне споживання.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла "страшилки" і помилки про харчування при схудненні.