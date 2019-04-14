Як "почистити" свій раціон від зайвих калорій: прості поради

Всі ми знаємо, що для схуднення потрібно вживати менше калорій, ніж ми витрачаємо. Таким чином створюється калорійний дефіцит, який є обов'язковою умовою на шляху до стрункості. Краще витратити час і скласти збалансований раціон для схуднення, але якщо часу на це зараз немає, то поки можна піти простим шляхом. Ефективні поради про те, як можна прибрати зайві калорії зі свого раціону, були опубліковані в Instagram-каналі "Все про здорове харчування".

Змінюючи деякі продукти у своєму раціоні на менш калорійні аналоги, ви можете непомітно для себе створити пристойний калорійний дефіцит, який запустить процес схуднення.

Не уявляєте своє життя без кави? Замість латте виберіть чорну каву. В 1 склянці латте з сиропом від 120 до 220 калорій, а в чашці чорної кави - всього від 2 до 20.

Снідаєте вівсянкою? Відмінно. Тепер спробуйте готувати її на воді замість молока. В 1 склянці молока від 90 до 150 калорій, залежно від жирності.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Любите картопляне пюре? Спробуйте його більш корисний аналог - пюре з цвітної капусти. Так-так, звучить екзотично, але на смак - просто чудово. Це дозволить вам зрізати ще на 53 калорії на кожні 100 грам пюре.

Використовуйте замість сметани йогурт. У 100 грамах йогурту 66 калорій, а в 100 грамах сметани середньої жирності - всі 206. Існує безліч смачних заправок на основі йогурту, так що заміна буде безболісною.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Позбавтеся від майонезу і полюбіть гірчицю. 30 калорій замість 90 в 1 столовій ложці. Тим більше гірчиці багато не з'їси. Гірчиця чудово підійде для корисних сендвічів, салатів і соусів.

Всім любителям морозива присвячується. Готуйте бананове морозиво самостійно. Для цього заморозьте нарізаний банан, а потім подрібніть блендером. При необхідності додайте ложку води або молока, щоб краще перемолювалось. Виходить дуууже смачно. Така заміна позбавить вас від 130 зайвих калорій.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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