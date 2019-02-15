Чому я не худну: дієтолог назвала можливі причини

Експерт розглянула можливі причини того, що ваш вага стоїть на місці

"Я ведь соблюдаю все правила для похудения, но вес стоит и не хочет двигаться вниз", - знакомая ситуация? Популярный диетолог и нутрициолог Джанкулиева на своей странице в Instagram привела возможные причины такой ситуации, а также рассказала, как нужно действовать, чтобы исправить ее в лучшую сторону.

Вот несколько вероятных привычек, которые мешают вам сбросить ненавистные лишние килограммы.

Вам кажется, что вы соблюдаете режим питания

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Там закинул в рот мааааленький кусочек, тут съел маааленькую шоколадку, а потом говорите ну я же вообще ничего не ем. Нужно соблюдать свою примерную норму Ккал, но тут важнее качество того, что вы употребляете в пищу.

Не соблюдается питьевой режим

Всегда говорю минимум 1,8 - 2 литра воды.

Фото: (unsplash.com)

Не соблюдаете режим сна

Нужно ложиться до 23:00, чтобы организм сам восстанавливался, сам худел, становился красивым. Во сне вырабатываются жизненно важные гормоны. Например самототропин - жиросжигатель, если он понижен, возникает лишний вес.

Тренировки

Без движения никому не быть здоровым и красивым. Минимум, что вы можете для себя сделать- 10000 шагов в день.

Фото: (unsplash.com)

Сладости вообще не ем

Зато фрукты и сухофрукты едите. У них очень большой гликемический индекс, поднимают инсулин, поэтому не худеете. На сухофрукты вообще не советую налегать, вы можете за раз съесть один фруктик, а вот сухофруктов целую чашку, но это же 10 таких фруктиков, понимаете?

Фото: (unsplash.com)

Если и это не помогает

Возможно, есть нарушения в метаболизме: нужно проверить гормоны щитовидной железы, королевы метаболизма: ТТГ, Т4, Т3. Инсулинорезистентность: возможно вам категорически не подходит 3-4 разовое питание, а у некоторых вообще 5-6 с перекусами. Недостаток витамина Д, низкий уровень железа, хронический стресс, из этого могут вытекать последствия, которые потом приводят к лишнему весу, а иногда к нехватке массы тела.

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